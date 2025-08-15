Un pueblo de Cáceres acoge el festival Aquellos Maravillosos 90’s

La magia de los años 90 regresa con fuerza este viernes a San Martín de Trevejo con el festival Aquellos Maravillosos 90’s, un evento que promete hacer vibrar a vecinos y visitantes con un despliegue de música, luces y nostalgia. Desde las 22.00 horas, la Plaza Mayor se convertirá en una gran fiesta temática que recreará la estética, el sonido y el espíritu de una de las décadas más queridas. Creado en 2021 por Raúl Velasco, fundador de la productora Conecta Música, el festival ha recorrido numerosas localidades con un éxito rotundo y un 90% de valoraciones positivas en redes sociales. Su fórmula, combinar los grandes hits de los 90 con animación en vivo, juegos, concursos y una producción técnica impecable.

Cartel del evento

El cartel del evento incluye a Miguelito Veneno, DJ animador que pinchará los temas más icónicos de la década, el grupo de baile profesional Dance 90, el carismático animador Enrique, y las divertidas y provocadoras drag queens Priscilla Osiris y Lolita Pink Up. Todo ello en un entorno cuidadosamente ambientado, con 20.000 vatios de sonido, 10.000 vatios de iluminación, pantalla LED de 15 metros cuadrados, y un photocall gigante para que el público se lleve su recuerdo noventero.

El público participando en el espectáculo. / Cedida

Participación del público

Además, los asistentes podrán verse en directo en pantalla gracias a la transmisión de vídeo y proyección de fotos durante el evento, lo que convierte al público en el verdadero protagonista de la noche. Aquellos Maravillosos 90’s no es solo un concierto, es una experiencia inmersiva pensada para revivir la década dorada de la música nacional e internacional, con momentos de interacción, risas, baile y mucha emoción. Una fiesta para toda la familia que demuestra que los 90 nunca pasan de moda.