Espectáculos y música para todos
Un pueblo de Cáceres acoge el festival Aquellos Maravillosos 90’s
Este viernes 15 de agosto, la Plaza Mayor de San Martín de Trevejo se transformará en un auténtico plató televisivo noventero con música, espectáculos y animación para todas las edades
La magia de los años 90 regresa con fuerza este viernes a San Martín de Trevejo con el festival Aquellos Maravillosos 90’s, un evento que promete hacer vibrar a vecinos y visitantes con un despliegue de música, luces y nostalgia. Desde las 22.00 horas, la Plaza Mayor se convertirá en una gran fiesta temática que recreará la estética, el sonido y el espíritu de una de las décadas más queridas. Creado en 2021 por Raúl Velasco, fundador de la productora Conecta Música, el festival ha recorrido numerosas localidades con un éxito rotundo y un 90% de valoraciones positivas en redes sociales. Su fórmula, combinar los grandes hits de los 90 con animación en vivo, juegos, concursos y una producción técnica impecable.
Cartel del evento
El cartel del evento incluye a Miguelito Veneno, DJ animador que pinchará los temas más icónicos de la década, el grupo de baile profesional Dance 90, el carismático animador Enrique, y las divertidas y provocadoras drag queens Priscilla Osiris y Lolita Pink Up. Todo ello en un entorno cuidadosamente ambientado, con 20.000 vatios de sonido, 10.000 vatios de iluminación, pantalla LED de 15 metros cuadrados, y un photocall gigante para que el público se lleve su recuerdo noventero.
Participación del público
Además, los asistentes podrán verse en directo en pantalla gracias a la transmisión de vídeo y proyección de fotos durante el evento, lo que convierte al público en el verdadero protagonista de la noche. Aquellos Maravillosos 90’s no es solo un concierto, es una experiencia inmersiva pensada para revivir la década dorada de la música nacional e internacional, con momentos de interacción, risas, baile y mucha emoción. Una fiesta para toda la familia que demuestra que los 90 nunca pasan de moda.
- Cáceres recomienda a los mayores de 60 años no acceder a las piscinas municipales
- Una cereza de 41 milímetros y una picota de 34, las más grandes del Jerte de Cáceres
- Muere atropellado un hombre de Casar de Cáceres cuando iba con su bicicleta: el autor se da a la fuga
- Bocados de tenca con Soraya Arnelas en Cáceres
- Un golpe fuerte en la rueda trasera y el ciclista, sin casco: así fue el accidente mortal entre El Gallo y Casar de Cáceres
- La única playa de Cáceres se exhibe ante todo el país en el cupón de la ONCE
- La Guardia Civil logra detener al autor del atropello mortal de Casar de Cáceres
- Las zamburiñas de un restaurante rural de Cáceres que conquistan a España