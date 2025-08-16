Actividades y eventos para niños y familias en espacios emblemáticos de Cáceres

Experiencias educativas y de ocio para niños y adultos en la región extremeña.

Visita familiar con actividades para niños en el Palacio de los Golfines de Abajo

Este domingo 17 de agosto a las 12:00, el Palacio de los Golfines de Abajo ofrece una visita familiar especial. Los niños podrán explorar el museo con un cuaderno de actividades diseñado para ellos, mientras aprenden sobre la historia y el arte del palacio. Un equipo de mediación acompañará a los visitantes para resolver dudas y guiar la experiencia. ¡Un plan perfecto para disfrutar en familia!

Habla de Cine regresa con un ciclo dedicado a Roald Dahl

El ciclo cultural Habla de Cine vuelve a Cáceres con una nueva temporada que celebra el nacimiento de uno de los escritores más emblemáticos de la literatura infantil y juvenil, Roald Dahl. En esta edición, el protagonismo recae en su famosa serie de cuentos «Relatos de lo inesperado», conocida por sus giros sorprendentes y que ha sido llevada al cine en múltiples ocasiones, incluyendo adaptaciones dirigidas por Alfred Hitchcock. Las proyecciones tendrán lugar los miércoles 17 y 24 de septiembre a las 21:15 horas en la Taberna Literaria Sir Lancelot, ubicada en la calle Rincón de la Monja, número 2. La entrada es gratuita con donativo voluntario y se ofrecerán palomitas para los asistentes. Cada sesión concluirá con un coloquio abierto para analizar las películas y fomentar el debate entre los espectadores. Con esta iniciativa, Habla de Cine invita a redescubrir la obra de Dahl desde una perspectiva cinematográfica, combinando cultura, entretenimiento y reflexión en un ambiente cercano y accesible para el público.

Sesión de kamishibai en la Biblioteca Pública

La Biblioteca Pública de Cáceres invita a familias y niños mayores de 3 años a descubrir el kamishibai, un antiguo arte japonés que combina narración, imágenes y música para dar vida a las historias. En esta sesión, los participantes podrán disfrutar de cuentos representados en un pequeño “butai”, escenario de madera, acompañados de canciones y dramatizaciones que fomentan la participación activa. Esta experiencia única mezcla la belleza visual de las láminas con la fuerza de la palabra y la música, creando un relato musical y envolvente. Las plazas son limitadas, por lo que se recomienda reservar pronto para no perderse esta oportunidad de sumergirse en una tradición ancestral a través de una propuesta cultural y educativa para toda la familia.