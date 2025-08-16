Cáceres y el Ave: de la Vía de la Plata a la espera eterna del tren

AVE, César. Bienvenido a tu Norba Caesarina... aunque en la actualidad los mapas, los billetes y los rótulos de carretera digan ‘Cáceres’. Cuando los veteranos romanos de Cayo Norbano Flaco llegaron a estas tierras en el siglo I a. C., encontraron colinas coronadas por encinas, un horizonte limpio y la promesa de una colonia para descansar del fragor de las campañas. Hoy, quien llega lo hace a través de vías de hierro y catenarias, y si el tren no se retrasa -milagro comparable a ver abrirse el mar Rojo-, pisa el andén con un alivio similar al del legionario que divisaba las murallas.

La Vía de la Plata fue la primera ‘alta velocidad’ que conocimos. A golpe de legión y sudor de esclavo, conectaba Emerita Augusta con Asturica Augusta. Las calzadas romanas eran un prodigio: rectas cuando podían, sólidas siempre, y tan duraderas que dos mil años después las seguimos pisando. Por ellas circulaban mensajes, mercancías y órdenes imperiales con una eficacia que hoy haría sonrojar a más de un ministro de Transportes.

Norba Caesarina, además de un importante asentamiento, fue también una auténtica declaración política. Un nombre que llevaba la impronta del emperador patricio de la Guerra de las Galias, un sello de poder, un recordatorio de que Roma había llegado para quedarse.

Moderno trazado

El moderno trazado de la Alta Velocidad Española ha heredado la voluntad romana de unir territorios, pero no su efectividad, ni tampoco su seriedad. En Roma, una legión tardaba menos en cubrir un itinerario de cien millas que algunos de nuestros trenes en recorrer la distancia entre Cáceres y Madrid. El emperador esperaba informes antes de que la tinta se secara; nosotros, en cambio, esperamos licitaciones antes de que caduquen las vanas promesas que desde hace más de treinta años los políticos, en esto y en muchas otras cosas siempre incumplidores, nos vienen haciendo.

Y aquí seguimos esperando. Como quien sabe que, tarde o temprano, llegará un convoy plateado que, a la velocidad de un rayo, nos pondrá en la capital de España sin tener tiempo siquiera de terminar el café. Hasta entonces, podemos saludar al César de nuestro tiempo -el Gobierno de turno que nos anuncia la llegada del AVE como si fuera la concesión de una gracia imperial- con la misma solemnidad con que lo hacían los gladiadores del Circo Máximo, pero sustituyendo el ‘morituri’: ‘AVE, Caesar, exspectaturi te salutant’.

Juan Ramón Corvillo es Socio-director de Corvillo Abogados SLP