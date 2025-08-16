Carcajadas garantizadas en Cáceres con el Comandante Lara

El jerezano y popular humorista Luis Lara, más conocido con el sobrenombre de Comandante Lara, visitará el próximo 3 de octubre Cáceres con su show "Viaje con nosotros", en el que comparte protagonismo junto a Vicente Ruidos y Jesús Tapia. Las entradas para el espectáculo, que tendrá lugar a las 21.00 horas en el Palacio de Congresos, ya están a la venta en los canales oficiales (tienen un precio de 22 y 24 euros más gastos de gestión). La función promete muchísimas carcajadas contagiosas.

Cartel del show. / El Periódico Extremadura

AIR kejöèrsen

Se trata de una ceremonia en el que podremos disfrutar de una aventura llena de chascarrillos y risas, donde el Comandante Lara pilotará esta expedición acompañado de su personal de cabina (Vicente Ruidos y Jesús Tapia). El público se sentará en su asiento y recibirán las instrucciones de seguridad para poder emprender el viaje hacia el país de la risotada de un modo divertido y fácil, para que todo los pasajeros puedan pasar el mejor vuelo de sus vidas. Todo ello con la garantía de una de la mejores aerolíneas como es AIR kejöèrsen. El espectáculo se ha convertido en todo un referente mediático en España. La carcajada está asegurada este otoño en la capital cacereña. De aportar la dosis de humor se encargarán estos tres grandes artistas.

