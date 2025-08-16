La Diputación de Cáceres lleva agua potable a Cabezabellosa y Villar de Plasencia tras el incendio
Los vecinos evacuados volvieron ayer por la tarde a sus viviendas tras tres noches de tensión e incertidumbre
Tras el incendio de Jarilla que ha afectado al suministro de agua potable, la Diputación Provincial de Cáceres, a través de su Consorcio MásMedio, ha puesto a disposición de los vecinos y vecinas de Cabezabellosa y Villar de Plasencia cisternas de agua potable. Los ayuntamientos son los encargados de informar de la ubicación de dichas cisternas para que toda la población pueda acceder sin dificultad.
"Este servicio se prolongará durante todo el tiempo que sea necesario", informan desde nota de prensa.
Vuelta a casa
Tras tres noches evacuados en diferentes puntos habilitados en Plasencia, en la tarde de ayer se procedió al levantamiento de la evacuación de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa, cuyos vecinos pudieron regresar a sus casas bajo un dispositivo coordinado por Guardia Civil y Protección Civil para no taponar las vías de acceso ni entorpecer las labores de extinción. Más de 700 personas volvieron a sus hogares tras casi cuatro días de tensión e incertidumbre. Asimismo, también se levantó el confinamiento de Oliva de Plasencia.
