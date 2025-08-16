'Mafalda', un nuevo local de empanadas argentinas aterriza en Cáceres

El pasado martes 12 de agosto, bajo una intensa lluvia de verano, abrió sus puertas 'Mafalda', un nuevo establecimiento de empanadas argentinas situado en plena calle Pintores número 33. "No esperábamos tanta afluencia de gente, la acogida está siendo increíble", comenta Esmeralda Blanco, propietaria del local. De momento, Blanco lleva adelante el negocio en solitario, aunque tiene pensado incorporar personal a partir de septiembre. "La gente de Cáceres y el turismo nos están apoyando muchísimo. Hay que apostar por el comercio local, y en especial por la calle Pintores", afirma.

Clientes

Aunque muchos de sus clientes son argentinos y venezolanos, la propietaria destaca que una gran parte de la clientela es cacereña, lo que confirma el éxito de esta propuesta gastronómica en la ciudad. "Llevo 22 años viviendo en Cáceres y he decidido emprender aquí porque creo firmemente que esta zona necesita revitalizarse, se lo merece. Es fundamental seguir apostando por el comercio local", asegura Blanco. En el establecimiento no solo ofrecen empanadas argentinas, también cuentan con una cuidada selección de productos portugueses y extremeños. "Extremadura es una tierra con una despensa excepcional, repleta de productos de altísima calidad, y eso es algo que debemos valorar".

Empanadas de 'Mafalda'. / Esteban Valero Vizcano

Empanadas

Las más populares son la de carne suave, pollo especial y barbacoa. Además, ofrecen combos que incluyen bebida, ideales para quienes buscan una opción completa a buen precio. Blanco destaca que las empanadas son fáciles de comer, lo que las convierte en una excelente opción mientras se recorre la ciudad. También resalta la variedad disponible, con numerosas opciones para todos los gustos. Como novedad, próximamente incorporarán empanadas veganas, así como servicios para eventos con reserva con al menos 24 horas de antelación. También ofrecerán entrega a domicilio a través de aplicaciones de reparto. Por último, la propietaria ha expresado su agradecimiento por el apoyo recibido, ya que comenzar un negocio en estos tiempos no es nada fácil.