Concejalía de Medio Ambiente
Somos Cáceres denuncia la "nefasta" gestión del arbolado urbano en la ciudad
El mantenimiento de las zonas verdes desata las críticas al ayuntamiento por parte del colectivo
La agrupación local de Somos Cáceres ha mostrado su preocupación por lo que considera una "nefasta" gestión del arbolado urbano la que realiza el ayuntamiento. Manuel García, secretario de política municipal del colectivo, ha exigido al Gobierno local "medidas urgentes" debido a la "situación extrema" y de "abandono" que sufre la vegetación.
García ha añadido que "la ratio de árbol por habitantes se encuentra por debajo de los mínimos que establece la Organización Mundial de la Salud (OMS) y nosotros apostamos siempre por la defensa de las zonas verdes en la capital cacereña". Además, Somos Cáceres ha criticado la "desastrosa labor municipal" en lo que va de legislatura del concejal de Medio Ambiente, Pedro Muriel. Manuel ha recordado que el edil popular "ni está, ni se le espera".
Finalmente, el colectivo, por boca de su secretario de política municipal, ha reclamado al alcalde de la ciudad, Rafa Mateos, que aclare "si apuesta por una Cáceres Verde o por dejar el arbolado y los parques en un lamentable estado de abandono".
