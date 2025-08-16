Tres décadas en diez imágenes: Cáceres tiene más cerca que nunca su puente

Cáceres tiene un río sin puente. Es un asunto que lleva tres décadas para solucionarse y que, a día de hoy, en pleno 2025, se ha convertido en la única frontera que tiene la Unión Europea desde que se firmase el Acuerdo de Schengen en los años 80. La historia está cercana a su fin. Gracias a los fondos europeos concedidos a la Cámara Municipal de Nisa y después de varios intentos fallidos, existe un concurso público abierto para que las empresas puedan participar con el objetivo de acometer las obras del viaducto. Costará casi 20 millones de euros, pero, ¿cómo se ha llegado hasta este momento?

Iberdrola corta el paso por la presa 1995

Presa de Cedillo. / E. P.

La presa de Cedillo terminó su construcción en la década de los 70. Sin embargo, en 1995 Iberdrola optó por no permitir la libre circulación por la presa construida en la unión entre los ríos Tajo y Sever. Solamente se puede cruzar durante los fines de semana, ya que la empresa pública autorizó la apertura del vallado con seguridad privada.

2011:Europa concede 4 millones para el puente

Morales y Tovar. / E. P.

Con el cierre del camino de la presa, inician las demandas para la construcción de un puente. Dos pueblos como Cedillo y Montalvao no estaban conectados a pesar de tener 13 kilómetros de separación. En 2011, la Unión Europea concedió fondos por valor de cuatro millones de euros para que la Diputación de Cáceres de Juan Andrés Tovar (PSOE) acometiese la obra.

2011: Diputación dice que no son suficientes

Laureano León. / E. P.

Sin embargo, apenas unos meses después, ya con Laureano León (PP) como presidente provincial, se realizó un nuevo proyecto sobre el viaducto y la construcción de los accesos disparaba el presupuesto a 8 ó 9 millones de euros, más del doble del coste previsto. Por ello, desde la institución provincial se optó por devolver el dinero.

2015: Denegados más fondos para el viaducto

Charo Cordero. / E. P.

El enfado en el PSOE fue mayúsculo. Miguel Ángel Morales llegó a calificar de «vengativa» la decisión. Con la socialista Charo Cordero como presidenta, se volvió a solicitar dinero a Europa, pero fue denegado. Entonces, pidieron también a Iberdrola que permitiese el tráfico diariamente a través de la presa, pero no obtuvo la respuesta deseada.

2021: A Portugal sí le conceden el dinero

Idalina Trindade. / E. P.

Por fin, tras más de 25 años a la espera del puente, se volvía a disponer de dinero para la construcción. En esta ocasión, la institución beneficiaria era la Cámara Municipal de Nisa, a quien Portugal le destinó más de nueve millones de euros del Mecanismo de Transformación y Resiliencia. Comenzaba la cuenta atrás definitiva.

Portugal garantiza la construcción en 2024

Portugal garantiza la construcción. / E. P.

Pero este tipo de proyectos necesitan su tiempo. La redacción y el impacto ambiental lo retrasaban. Sin embargo, en una reunión entre los dos países con ministros lusos presentes, Portugal garantizaba en enero de 2024 la construcción del puente, y se aventuraba a asegurar que las obras iban a comenzar en el plazo de un año.

El Consejo de Ministros desbloquea el proyecto

Consejo de Ministros. / E. P.

En el Consejo de Ministros celebrado en octubre de 2024, el Ministerio de Asuntos Exteriores aurotizó el convenio entre los dos gobiernos que desbloqueaba la construcción del viaducto. No solo eso, ya en febrero de 2025 se remitió a las Cortes el acuerdo y se solicitó la tramitación del expediente por el procedimiento de urgencia.

2025:Salen a la luz las primeras imágenes

Puente de Cedillo. / E. P.

Un puente que era una demanda histórica desde hacía 30 años se empezaba a convertir en realidad con la publicación por parte de la Cámara Municipal de Nisa de las primeras imágenes. Tiene una longitud de 160 metros y un trablero de 11,5 de ancho, con dos arcos gemelos de hormigón apoyados sobre cimentaciones macizas.

Las obras, a licitación por 12 millones

Imagen del lugar en el que se emplazara el puente de Cedillo. / E. P.

Por fin, en abril de este mismo año, los portugueses lanzaron la licitación a través del Diario Oficial de la Unión Europea. Se iban a destinar un total de 12.586.176 euros de fondos europeos para la construcción del viaducto y los accesos de las dos partes. El contrato iba a tener una duración de diez meses y estimaban que las obras comenzasen en junio.

El coste vuelve a subir y ya vale 20 millones

La central hidroeléctrica. / E. P.

El coste ha vuelto a subir. Después de crear un nuevo concurso por un total de 16,5 millones, se volvió a anular y salió por tercera vez. En total, Portugal va a destinar 19.563.337,64 euros. El concurso se publicó el pasado 1 de agosto y la fecha límite de recepción de ofertas concluye el 3 de septiembre. La adjudicataria tendrá seis meses para acometer la actuación.