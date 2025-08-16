El verano vs los mayores cacereños: "Hay días que estoy sentado en Cánovas y el suelo echa calor"

Gobierno central, comunidades autónomas, ayuntamientos o servicios de salud. Los medios de comunicación no faltan a la cita anual veraniega, la que espera paciente porque sabe que su turno va a llegar sí o sí. Cuando las olas de calor disparan los termómetros, cuando los rayos del sol convierten casi en un deporte de riesgo caminar por la calle, aparecen las recomendaciones, lo que se debe y no se debe hacer. Tan insistentes como necesarias, porque la época estival se lleva, por sí misma, vidas por delante. Indicaciones que encuentran en los mayores uno de sus principales receptores. Los de Cáceres explican hoy a este diario cómo afrontan los días cuando el sol implacable no da tregua. La organización Cruz Roja desgrana los principales consejos y su labor.

María y Adrián

"Con el ventilador, que lo ponemos en el salón, cerquita de nosotros, y estamos frescos". María y Adrián, de 87 y 90 años, respectivamente, encuentran en el dispositivo veraniego por antonomasia uno de sus grandes aliados. Encerrados a cal y canto en su casa, el matrimonio busca pasar las tardes lo más a gusto posible.

Se distraen mirando por "una buena ventana que da a la calle principal" y viendo la televisión. Por las noches, otro ventilador en su habitación, encima de su cama, les ayuda a conciliar el sueño. "Abrimos un poco la ventana e intentamos dormir, casi desnudos, para qué voy a mentir", bromea María.

Aprovechan las mañanas para dar su paseo diario. "Llegamos a las 9.30 horas a Cánovas. Después de un rato nos bajamos al quiosco, nos tomamos un Aquarius fresquito, y ya cogemos el autobús y volvemos a casa", cuenta el matrimonio.

José

Tampoco falla a su cita en Cánovas José. A sus 82 años, aunque cumple los 83 el 30 de agosto, este cacereño se levanta temprano para aprovechar el fresco (si estos días se le puede considerar así) de la mañana. Va al Paseo, y aprovecha la sombra de los árboles, que no siempre es suficiente. "Hay días que estoy sentado aquí y el suelo echa calor", reconoce.

Poco antes del medio día, avisa a su mujer y le dice que ya va para casa, donde pasa la tarde "para hacer bien la digestión", se ríe José. Después de cenar sale a dar otro paseo "hasta las 23.00 o las 00.00 horas". Muy consciente de la importancia de la hidratación, incluso cuando el sol cae, él y su mujer se llevan un par de botellas de agua a su garbeo nocturno.

Cruz Roja

Y esta es, precisamente, una de las recomendaciones fundamentales que dan desde Cruz Roja Cáceres. Teresa Morientes, técnico de programas de mayores de la organización, explica que "el problema que tiene la población de más edad es que no percibe el calor de la misma forma". "Piensan que están bien y no beben agua", añade, además de recordar otros consejos básicos para salvaguardar la salud frente a las altas temperaturas:

Salir a la calle con ropa clara.

Llevar zapatos abiertos para que puedan respirar bien los pies.

para que puedan respirar bien los pies. Ir a comprar a primera hora de la mañana , evitando las horas centrales del día.

, evitando las horas centrales del día. Tener las persianas de casa bajadas .

. Preparar platos frescos y ligeros, como ensaladas de lechuga, de pasta o gazpacho.

Todas estas indicaciones las comparte la organización, desde principios de mayo aproximadamente, en las reuniones que organizan para personas mayores. Encuentros que se producen a lo largo de todo el año (aunque durante parte de julio y el mes de agosto se hace un descanso) en diferentes puntos de la provincia para acompañar a la tercera edad con diferentes actividades.

Cacereños sentados en Cánovas. / Jorge Valiente / Jorge Valiente

Es decir, no se centran en el calor, aunque cuando este llega, aprovechan para orientar a los asistentes. Pero, además, se complementan con otras iniciativas. La primera, llamar por teléfono a algunos usuarios para hacer un seguimiento durante los meses de más calor y para recordarles esas buenas prácticas que pueden emprender en verano.

Además, "salimos a la calle para explicar, esos mismos consejos a personas mayores, a niños y, en general, a todos los viandantes", explica Morientes. Cabe resaltar que la organización cuenta con una página web en la que detallan todas las recomendaciones y otra información relevante. Por ejemplo, los síntomas más habituales cuando se produce un agotamiento por calor:

Piel fresca y húmeda.

Pulso rápido y débil.

Respiración acelerada y poco profunda.

También, los efectos ante el golpe de calor:

Temperatura elevada.

Piel roja, caliente y seca.

Respiración y pulso fuerte y acelerado.

Dolor palpitante de cabeza.

Mareo, náuseas y confusión (incluso pérdida de consciencia).

María del Prado, Inmaculada y Ángela

Una información que María del Prado, de 86 años, conoce bien. Socia de la organización desde hace largo tiempo, también encuentra en Cánovas un lugar en el que refugiarse de las altas temperaturas. "Salgo de mi casa a las 8.30 horas, y estoy aquí hasta las 13.30 horas. Después, si tengo ganas, voy a tomar una cervecita", explica. Se reúne con Inmaculada y Ángela, que además de amigas, forman parte, junto a la primera, de la junta directiva del centro de mayores la Peña del Cura.

"Allí organizamos excursiones y viajes; hacemos gimnasia; talleres de todo tipo; o teatro", detalla Inmaculada, presidenta de la asociación. Apasionada del futbol y, concretamente, del cacereño, es el primer verano que, a sus 82 años, pasa en Cáceres. Y, a pesar del calor, reconoce que le está gustando.

"Soy muy 'piscinera', voy al club La Colina todos los días", cuenta la cacereña. Allí se encuentra con María del Prado y con Ángela, de 81 años, algunas tardes para "echar la partida". Es verdad que 'se saltan las normas', pues salen de su casa a las 17.30 horas, cuando el calor todavía aprieta. Pero, "si no los días se nos hacen muy largos", explican las amigas, que, eso sí, aseguran estar "bien informadas" y cumplir el resto de recomendaciones.