Amplia oferta deportiva, artística y de ocio familiar para disfrutar en Cáceres hasta septiembre

Propuestas para todas las edades que promueven el bienestar, la creatividad y la convivencia en espacios urbanos y naturales.

Inscripciones disponibles para las escuelas deportivas

El Ayuntamiento de Cáceres, junto con la Concejalía de Deportes, ofrece más de 2.500 plazas para las escuelas deportivas municipales y actividades grupales de la temporada 2025/2026. Los ciudadanos podrán elegir entre disciplinas como baloncesto, natación, yoga, zumba, equitación y muchas más. Las preinscripciones estarán abiertas del 3 al 16 de septiembre, invitando a la población a sumarse a una amplia variedad de opciones deportivas para todas las edades.

Exposición “Paisajes abstractos de un paraíso que solo imaginé”

Hasta el 29 de agosto se puede visitar en la Sala de Arte el Brocense la exposición de Gemma Alpuente, artista valenciana reconocida por su obra multidisciplinar que combina técnicas mixtas y materiales poco convencionales como resinas, microcemento, metales e impresiones 3D. Su trabajo crea paisajes interiores que representan universos emocionales y perceptivos, invitando al público a interactuar con piezas modulares y cambiantes. La muestra puede visitarse de lunes a viernes de 11.00 a 14.00 horas.

Disfruta en familia de juegos y rutas nocturnas

El programa “Cáceres al Fresco”, impulsado por la Concejalía de Dinamización de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Cáceres, continúa abierto hasta el 4 de septiembre. Las familias pueden participar en diversas actividades que fomentan el juego como encuentro social, la diversidad, el medio ambiente y la educación en valores. Además, todos los lunes de julio y agosto se ofrecen rutas medioambientales nocturnas a las 21:00 horas por espacios naturales como la Ribera del Marco o el Parque del Príncipe, sin necesidad de inscripción previa. La clausura será el jueves 4 de septiembre a las 19.00 horas en el Parque del Edificio Valhondo, con juegos, animación musical y una fiesta con cañón de espuma para despedir el verano.