Cáceres, capital de la robótica educativa: la final nacional de la World Robot Olympiad llega en septiembre

Tras la vuelta a los colegios y a los institutos, el próximo 20 y 21 de septiembre llegará a Cáceres la final nacional de la World Robot Olympiad (WRO) 2025. Un evento que no se pueden perder: los 120 mejores equipos de robótica educativa de toda España, ganadores de los 26 torneos clasificatorios, más de 300 niños, provenientes de todas las comunidades autónomas, pondrán a prueba sus robots y estrategias en 18 mesas de competición y 10 desafíos diferentes. Con esta destacada e interesante prueba, la ciudad se posiciona como el epicentro de la innovación y el talento joven en el ámbito de la tecnología.

Aprendizaje, innovación y futuro

La Final Nacional de la WRO no es solo una competición, sino una auténtica celebración del aprendizaje, la innovación y el futuro. La WRO promueve las vocaciones científicas y tecnológicas (STEM) con un énfasis especial en la incorporación de las mujeres en este ámbito, fomentando además los valores de trabajo en equipo, creatividad, innovación, autonomía y esfuerzo.La Asociación OKOLAjunto con la Fundación EDUCABOT, organizan esta final nacional con el apoyo de instituciones comola Junta, el Ayuntamiento de Cáceres, la Diputación de Cáceres y Fundecyt, el patrocinio de importantes empresas como Oeste Digital, Grupo Pitarch, CHC y la Cátedra Pitarch de la Escuela Politécnica de Cáceres, y la colaboración del Instituto de la Juventud de Extremadura, la Dirección General de Jóvenes y Deportes, la Escuela Politécnica de la UEX en la capital cacereña, la Red Circular Fab yAldealab entre otras muchas entidades y personas.

Imagen de la prueba regional, celebrada en Navalmoral de la Mata. / Cedida a El Periódico Extremadura

Programación

El evento principal de la final será el torneo de robótica, que se desarrollará en dos fases: el sábado por la tarde, montaje y pruebas, y el domingo por la mañana, competición, en el Pabellón Multiusos de Cáceres. Paralelamente se ofrecerá una amplia gama de actividades para el público general: el viernes por la tarde se podrá visitar “El Circulo” y conocer los últimos avances en tecnología e innovación. Durante el sábado por la mañana, se celebrarán un Torneo Abierto de Entrenamiento, con robots de Lego, y un taller de construcción de coches y su programación en Arduino, en el que se podrán inscribir niños, niñas y jóvenes que no tengan experiencia previa de robótica. Después dará comienzo el torneo con la construcción de los robots por parte de los participantes y las pruebas y ajustes de programación a las condiciones del pabellón y a la regla sorpresa que se anunciará esa misma tarde. El domingo por la mañana se inaugurará el torneo con el desfile de los equipos participantes y la bienvenida institucional y comenzarán las rondas de competición que se sucederán, de forma simultánea en 18 tableros de competición, a lo largo de toda la mañana. Doce equipos mostrarán sus proyectos de innovación sobre ciudades inteligentes y colonias en otros planetas. Los asistentes podrán participar en una investigación de la Facultad de Veterinaria sobre cualidades de productos carnicos, disfrutar detalleres de robótica,fractales, cubo de rubick, orquesta electrónica, videojuegos, arte digital y tecnología, además de visitar unazona de demostraciones y standscon lasúltimas innovaciones de empresas y entidades colaboradoras en energías renovables, impresión 3D, robótica y mucho más.

Espectáculo de magia

Una vez finalizado el torneo, hacia las 13:30 horas, el gran mago Gonzalo Mateos, finalista de Got Talent, ofrecerá un espectáculo de mentalismo que será seguido de animación con la batucada Extretucada de la asociación Mudarte y de la entrega de premios. Los ganadores de esta final nacional WRO SPAIN obtendrán plaza para la final internacional que se celebrará en noviembre en Singapur. Para los visitantes de otras provincias, se organizarán actividades turísticas para conocer el patrimonio de la ciudad de Cáceres durante el fin de semana. Un evento con muy buena pinta.