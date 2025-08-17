Cáceres tiene un río sin puente: la intrahistoria de 30 años de demandas y un aumento exponencial del coste

Cáceres tiene un río sin puente. Es un asunto que lleva tres décadas para solucionarse y que, a día de hoy, en pleno 2025, se ha convertido en la única frontera que tiene la Unión Europea desde que se firmase el Acuerdo de Schengen en los años 80. La historia está cercana a su fin. Gracias a los fondos europeos concedidos a la Cámara Municipal de Nisa y después de varios intentos fallidos, existe un concurso público abierto para que las empresas puedan participar con el objetivo de acometer las obras del viaducto. Costará casi 20 millones de euros, pero, ¿cómo se ha llegado hasta este momento?

En los 70

En la década de los 70, Iberdrola construía una presa en la confluencia entre los ríos Tajo y Sever que separaba de forma definitiva los municipios de Cedillo (Cáceres) y Montalvao (Portugal). En la zona, que es la más occidental de Extremadura, llegó a existir un puente en la época de Franco, según el testimonio de algunos vecinos. Incluso permanecen bajo el agua los pilares del puente, aseguran. En el año 1995 quedaron incomunicados por completo porque la empresa pública tomó la decisión de no permitir la libre circulación por la presa. Era la única forma para conectar los dos municipios, separados por 13 kilómetros. Sin embargo, ahora están obligados a dar un rodeo de más de 100 kilómetros y cruzar la frontera por Marvao.

Tras varios intentos fallidos, todo apunta a que las obras se van a iniciar en los últimos meses de 2025

Negociación

Tras mucho tiempo de negociación, no lograron llegar a buen puerto. De hecho, lo único que se ha logrado es que la presa esté abierta únicamente durante los fines de semana (durante 36 horas de forma ininterrumpida), y gracias a que el Ayuntamiento de Cedillo contrata personal de seguridad privado para controlar que no haya problemas en el terreno. Un problema que conoce a la perfección el alcalde de Cedillo, Antonio González Riscado, que es el que más tiempo lleva al frente de un consistorio en la región (desde 1987), por lo que conoce a la perfección la demanda de su pueblo.

Mucho trabajo

Conscientes de que cuesta mucho dinero construir un puente, la Diputación de Cáceres comenzó a solicitar a la Unión Europea fondos para acometer la obra. Y los lograron. En la época del socialista Juan Andrés Tovar como presidente (año 2011), obtuvieron unos cuatro millones de euros para iniciar las obras. Pero fue año electoral, y el PSOE no logró renovar la presidencia de la institución provincial. Entonces, entró el popular Laureano León. Tras realizar un estudio de los costes del puente y los accesos, optó por devolver el dinero al argumentar que «el coste final doblaba la inversión. Costaría ocho o nueve millones». Una decisión que no sentó nada bien entre los socialistas.

"Venganza"

De hecho, el actual presidente de la diputación, el cedillero Miguel Ángel Morales, llegó a señalar que el dinero fue devuelto «por un PP vengativo que, por entonces, dilapidaba el destino de nuestra provincia».

Idalina Trindade. / E. P.

«El coste sube porque las ofertas que nos presentaban estaban por encima del precio base» Idalina Trindade — Presidenta de Nisa

Denegado

En las siguientes elecciones, las de 2015, el PSOE recuperó la diputación cacereña y Charo Cordero se puso al frente. Se puso de nuevo manos a la obra con este proyecto, pero se topó con el revés de que el Comité de Gestión del Programa de Cooperación Transfronteriza Interreg V-A España Portugal 2014-2020 rechazó la financiación del nuevo proyecto.

Recreación del puente de Cedillo. / E. P.

Portugal

Sin dinero y sin conexión entre los pueblos, se retomaron las negociaciones con Iberdrola. El objetivo estaba claro: tenían que abrir el paso por la presa de Cedillo todos los días, parecía la única solución. Se instó a la empresa pública en numerosas ocasiones, pero tampoco obtuvo la respuesta deseada. Y en este proyecto transfronterizo, las relaciones con el país vecino han resultado cruciales. Gracias a los contactos que se han mantenido durante meses con la Cámara Municipal de Nisa, fue la institución portuguesa quien volvió a solicitar los fondos, que le fueron concedidos en el año 2021. Nueve millones de euros procedentes del Mecanismo de Transformación y Resiliencia. Las cantidades se ajustaban a lo que había señalado el PP casi una década atrás. Comenzaban los trámites administrativos.

La construcción del puente de Cedillo supone un impulso en la zona occidental de la región

DIA

Se redactó el proyecto, y se solicitaron las Declaraciones de Impacto Ambiental. Con todo listo y la DIA favorable, ya era cuestión de tiempo que las máquinas se pusiesen a la obra. Pero pasaba el tiempo y no se licitaba la construcción. Hacían falta varios pasos previos, pero Portugal no dudaba de que sí se iba a hacer y se lo garantizó a la Diputación de Cáceres en una reunión en enero de 2024.

Se creó un nuevo paso transfronterizo entre los dos países, algo crucial para la construcción. Y el Consejo de Ministros español desbloqueó el proyecto tras autorizar el convenio entre los ambos gobiernos. No solo eso, sino que apenás unas semanas después se solicitó la tramitación de los expedientes relativos a este caso por el procedimiento de urgencia, manifestando el consentimiento de España a obligarse por el proyecto.

Imágenes

En abril salieron a la luz las primeras imágenes. Y la licitación estaba en internet. La Cámara Municipal de Nisa dio el paso definitivo para la construcción del puente. El Diario Oficial de la Unión Europea hizo público el concurso. Y se iban a destinar un total de 12.586.176 euros. Seguía creciendo...

Presa de Cedillo, que tiene el paso prohibido. / E. P.

Los problemas y la solución final

Pero, entonces, llegaron problemas. La presidenta de la Cámara de Nisa, María Idalina Trindade, indicaba que eran necesarias nuevas licitaciones porque los ofertantes presentaban propuestas «por encima del precio base» de la licitación inicial.

Por ello, se lanzó una segunda licitación por un importe de 16,5 millones, pero tampoco fueron suficientes. Y, a principios de agosto, se lanzó una tercera licitación. Ya son 19.563.337,64 euros los que va a costar el viaducto, lo que demuestra el incremento exponencial del coste de una obra tan necesaria como olvidada. Cuando se cumplen tres décadas del cierre de la presa de Cedillo, Portugal y España están a punto de poner fin a una de las últimas fronteras existentes en Europa.

Suscríbete para seguir leyendo