El folclore del Gato con Jotas sonará en el Gran Teatro de Cáceres en un espectáculo que promete ser una fiesta

El Gato con Jotas ofrecerá el próximo 26 de septiembre un concierto en Cáceres. El grupo actuará en el Gran Teatro, situado en la calle San Antón, a las 20.30 horas. Sus canciones se han convertido en un referente a nivel nacional dentro del género artístico "neo folklore" por su singular y atractiva forma de vivir la música popular de Extremadura y darla a conocer por todos los rincones. La cita se convierte sin duda en una de las más sonadas para el comienzo del otoño en la ciudad y las entradas para el concierto se pueden conseguir por 18 euros. Todavía quedan las últimas entradas disponibles, pero no es arriesgado vaticinar que se podrían agotar en cualquier momento, según ha podido comprobar este periódico. Con su sonido fresco, su energía y su carisma, El Gato con Jotas hará cantar y bailar sin parar al público asistente en una noche que promete ser una fiesta por todo lo alto.

Jota tradicional

Cabe destacar y reseñar que fue hace 28 años, en 1997, cuando la localidad cacereña de Peraleda de la Mata vio nacer ‘El Pucherino’. Adoración Juárez fundó esta Asociación de Coros y Danzas con el fin de recuperar, conservar y dar a conocer el folclore local, comarcal y de toda la comunidad autónoma extremeña. En ese momento, Sergio Gómez (cantante del mencionado grupo musical) era solo un niño, pero tener a la creadora de una agrupación dedicada a homenajear la jota tradicional como madre influyó en él de manera decisiva. Tanto es así que su propuesta artística, que se presenta bajo el nombre de El Gato con Jotas, podría considerarse como una reinvención vanguardista del proyecto que vio la luz a finales del siglo pasado.

