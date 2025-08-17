Heráldica cacereña, un viaje a la época dorada de la ciudad

1986. La Unesco pone el foco en Cáceres, y lo hace para reconocer sus calles. También, sus plazas, iglesias o torres. Esas que confeccionan el casco histórico de la ciudad y que se erigen bajo el nombre de Santa María, San Jorge o San Juan. Esas que le valieron a la división de la ONU orientada a la educación, la ciencia y la cultura para declarar a la localidad como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Un título que no ignoró los palacios o las casas palacio, donde aún permanecen los escudos de las familias nobiliarias que antaño los ocuparon y que permiten a turistas y vecinos viajar, por un instante, a la época más gloriosa de Cáceres. Son 1.238 los blasones que en total se dibujan en el interior y en el exterior de los edificios de la capital, pero, entre ellos, destacan seis, que se localizan en las fachadas de seis emblemáticas mansiones.

El punto de partida para su hallazgo será la plaza Mayor, dejando a la espalda la casa consistorial. A la derecha, unas escaleras, las que conducen al Arco de la Estrella. Pasar por debajo implica adentrarse en la Ciudad Monumental. Habrá que seguir de frente, por la calle que recibe la misma denominación que el arco, para alcanzar la plaza de Santa María.

Ovandos

En ella se ubica el palacio de Hernando de Ovando, una construcción de estilo renacentista que se levantó a principios del siglo XVI, siguiendo la orden de don Hernando de Ovando y doña Mencía de Ulloa, su mujer, a quienes se puede ver retratados en los ángulos del arco de la puerta principal. El miembro más destacado de este linaje fue, no obstante, Frey Nicolás de Ovando, gobernador de las Indias en 1502.

Sea como fuere, es encima de esa entrada donde se puede visualizar el primero de los escudos, el de los Ovando, una de las familias con más arraigo de cuantas se asentaron en la ciudad tras la reconquista cristiana. La insignia muestra, enmarcada en un óvalo, la unión de esta estirpe con la de los Ulloa.

Escudo de los Ovandos. / Carlos Gil / CARLOS GIL

Mayoralgo

Un giro de 180 grados, en la misma plaza, bastará para contemplar el edificio en cuyo frente se guarda otra heráldica. La de los Mayoralgo. Presentes en la ciudad desde el inicio de la reconquista, entre sus miembros destacaron importantes militares. Sobresale Ignacio de Mayoralgo, gobernador de Cuzco en el siglo XVIII.

El palacio, que se levantó sobre una construcción de la época romana, entremezcla el gótico de la fachada lateral y el patio con el estilo renacentista del frente principal, en el que destacan dos ventanas con mainel central en mármol y, en medio, el escudo. Está coronado por un yelmo del que nacen tallos serpenteantes que terminan en figuras de angelitos y dragones.

Escudo de los Mayoralgo. / Carlos Gil / CARLOS GIL

Carvajales

Apenas unos metros separan el de los Mayoralgo del de los Carvajal, el tercer blasón del listado. El palacio, situado en la calle Amargura y erigido entre los siglos XV y XVI, es uno de los más emblemáticos del casco histórico por su arquitectura. En la fachada principal, de sillería granítica (técnica constructiva que consiste en el tallado de piedra natural para levantar muros u otras estructuras), destacan la portada en arco de medio punto, con grandes dovelas que llegan hasta el suelo, y un balcón de esquina en arco apuntado.

Además, por supuesto, del escudo de los Carvajales. De origen astur-leonés, entre sus miembros resalta Bernardino de Carvajal, catedrático de Salamanca, cardenal en Roma y embajador de los Reyes Católicos en la Santa Sede.

Escudo de los Carvajales. / Carlos Gil / CARLOS GIL

Golfines

Tampoco hay que andar mucho para contemplar el palacio de Golfines de Abajo, el más grande de la Ciudad Monumental, que ocupó el espacio de casi una veintena de casas y se encuentra enfrente del palacio de los Mayoralgo. Une los estilos gótico, renacentista y plateresco, y en su frente destaca la ventana geminada y el escudo de los Golfines.

No se conoce demasiado sobre el origen de esta familia, pero sobresale el nombre de Alfonso Golfín, camarero de los Reyes Católicos en sus visitas a Cáceres en 1477 y 1479.

Escudo de los Golfines. / Carlos Gil / CARLOS GIL

Solís

Atravesando la plaza de San Jorge y subiendo la calle Cuesta de la Compañía, a mano derecha nace la calle de la Monja. En ella se asienta la casa del Sol o de los Solís. Habitada en la actualidad por la Orden Padres de la Preciosa Sangre y sede de la Fundación Gaspar del Búfalo, la edificación fue encargada por Francisco de Solís al maestro cantero Pedro Gómez.

Su fachada alberga un matacán semicilíndrico, una puerta en arco de medio punto o un yelmo que preside el escudo de la familia, el de los Solís. La insignia está compuesta por un sol con cara humana y ocho rayos mordidos por cabezas de serpiente.

Escudo de los Solís. / Carlos Gil / CARLOS GIL

Ulloas

El último blasón de esta lista está conectado con el primero. Es el de los Ulloa. Saliendo, de nuevo, a la Cuesta de la Compañía, y subiendo unos metros se alcanza la plaza de San Mateo. De ella parte la calle Ancha, donde reside la casa de Diego García Ulloa 'El Rico'. No será difícil de encontrar, pues se ubica al lado del restaurante Atrio.

De estilo gótico, el levantamiento de la edificación se efectuó durante el siglo XV. La fachada destaca por su sencillez, aunque pueden verse algunos rasgos característicos de las casas nobles cacereñas de la época, como la puerta en arco de medio punto con alargadas dovelas o la ventana perfilada con dobles columnas y denticulado gótico en el dintel.

Encima de la entrada principal, alrededor de la ventana, se dibujan tres escudos. Los que están encima y a la derecha se corresponden con los de la familia Ulloa. A la izquierda, el de los Carvajal, testigo de la relación entre los dos linajes.

Escudo de los Ulloa. / Carlos Gil / CARLOS GIL

Además de estos, merecen especial atención las dos heráldicas de los Reyes Católicos que pueden encontrarse en el foro de los Balbos y en el mencionado palacio de los Golfines de Abajo, por haberse alojado en él durante sus visitas a la ciudad. Finalmente, despunta el escudo del obispado en el viejo Palacio Episcopal, sede del obispo de la diócesis Coria-Cáceres.