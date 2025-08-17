'The Cacereñer': una visión elegante y cultural de Cáceres al estilo icónico de The New Yorker

Cáceres cuenta desde este año con una iniciativa artística que fusiona creatividad local y homenaje internacional. Se trata de "The Cacereñer", un proyecto colectivo de ilustración inspirado en la mítica revista estadounidense The New Yorker, que en 2025 celebra su centenario. A través de esta propuesta, dibujantes, ilustradores y diseñadores rinden tributo a la ciudad de Cáceres mediante la creación de portadas ficticias que capturan su esencia cultural, visual y popular. La propuesta ofrece libertad total a los artistas, con un único requisito, que las ilustraciones estén relacionadas con la ciudad. Desde paisajes emblemáticos hasta personajes urbanos, pasando por escenas cotidianas o evocaciones nostálgicas, esta proyecto busca reflejar las múltiples caras de Cáceres a través de la mirada diversa de sus creadores. Fue impulsado por el agitador cultural Marce Solís, que ejerce de editor, y cuenta con la colaboración del dibujante Fermín Solís.

Primera publicación

La primera publicación vio la luz el 17 de marzo, coincidiendo con el Día del Cómic y el Tebeo en España. En esa fecha se presentaron dos portadas inaugurales, una firmada por Fermín Solís, que retrata la Ciudad Monumental, y otra del joven ilustrador Juan Francisco Rico, centrada en un personaje popular de la ciudad. Estas dos primeras obras marcaron la pauta de lo que sería el espíritu del proyecto, una celebración colectiva del arte, la memoria urbana y la identidad local. Desde entonces, ya se han publicado 18 portadas creadas por artistas del cómic, la ilustración y el diseño, abordando todo tipo de temáticas relacionadas con Cáceres. Muchas de ellas coinciden con fechas señaladas del calendario local, como una manera de vincular el arte con la vida cotidiana y las tradiciones de la ciudad. Todas las ilustraciones se difunden a través de redes sociales y se contempla la posibilidad de realizar exposiciones físicas en un futuro cercano.

Portada reciente

La portada más reciente, publicada a principios de agosto, fue realizada por la joven artista Sheila Dávila y representa el conocido banco del barrio de San Marquino, un mirador emblemático desde el que se contempla la silueta monumental de Cáceres. Entre las próximas publicaciones, se anuncia una serie especial dedicada a una de las figuras más queridas por los cacereños, Leoncia, la emblemática repartidora de El Periódico Extremadura, cuya imagen se ha convertido ya en parte del imaginario colectivo local. The Cacereñer se suma así a una tendencia global de proyectos de ilustración colaborativa, pero lo hace con sello propio, construyendo una mirada artística de Cáceres. Con cada nueva portada, este proyecto no solo rinde homenaje a una ciudad, sino que también da voz y visibilidad al talento gráfico que florece en la región.