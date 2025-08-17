Viaja de Cáceres a Cabeza la Vaca para buscar un tesoro

En el corazón de la Sierra Suroeste extremeña, el pequeño municipio de Cabeza la Vaca guarda un tesoro silencioso: su patrimonio documental intacto. Frente a lo ocurrido en otros pueblos durante la Guerra Civil, donde archivos y templos ardieron entre llamas ideológicas, aquí se impuso la cordura. Según relatan los mayores, los vecinos acordaron proteger sus documentos.

Gracias a esa decisión colectiva, hoy podemos sumergirnos en la historia local a través de sus archivos parroquial y municipal, conservados desde el siglo XVI. Un legado que da voz a siglos de vida, creencias, conflictos y costumbres.

El archivo de la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles es uno de los más antiguos de la comarca. Conserva actas sacramentales de bautismo, matrimonio y defunción, así como circulares, bulas, breves papales, reales órdenes y otros documentos que, lejos de dormirse entre polvo, fueron organizados en 1989 por iniciativa de una ciudadana local, con el apoyo del entonces párroco José Luis Garduño Romero.

En 1997, se acometió una tarea similar en el Archivo Municipal, en condiciones similares: papeles deteriorados por humedad, insectos, hongos y el paso inexorable del tiempo. Algunas tintas ácidas habían agujereado los folios, amenazando con borrar para siempre trozos de memoria. La labor archivística permitió detener, al menos en parte, esa autodestrucción silenciosa.

La archivística, muchas veces invisible, es clave para los historiadores. No hay estudio serio sin documentos bien conservados y clasificados. De hecho, ya en 1491 los Reyes Católicos, conscientes del valor estratégico del papel, ordenaron al Concejo de Trujillo inventariar sus escrituras y prohibieron que estuvieran en manos privadas.

También el Concilio de Trento (1545-1563) impuso a la Iglesia la conservación de sus archivos, especialmente los parroquiales, base del entramado eclesiástico. En siglos posteriores, papas como Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo II insistieron en su rescate y cuidado.

Una ventana al pasado

Los documentos guardados en Cabeza la Vaca permiten reconstruir no solo su historia religiosa, sino también su evolución social y política. Uno de los textos más singulares es una bula de Alejandro VII, fechada en 1665, que relativiza el pecado del ayuno, excusando de su práctica a enfermos, convalecientes, ancianos, pobres y quienes no pudieran sostenerlo sin afectar su salud.

También destacan las famosas bulas de la Santa Cruzada, que otorgaban indulgencias a cambio de limosnas para financiar campañas contra los infieles. Su venta masiva en España permitió a muchos católicos suavizar las restricciones cuaresmales. Esta práctica desapareció oficialmente en 1966, cuando Pablo VI derogó su vigencia y reformó las normas de ayuno.

Otra bula significativa es la de Composición, destinada a tranquilizar la conciencia de quienes usufructuaban bienes de dudosa procedencia. Aunque no tenía validez legal ante el Estado, ofrecía paz espiritual a quienes ocupaban tierras sin escritura clara, algo frecuente en el entorno rural.

Tradición y fe

Cabeza la Vaca conserva vivas muchas de sus tradiciones religiosas. El archivo da testimonio de prácticas antiguas como el «comer de viernes», que evitaba la carne en Cuaresma, sustituyéndola por bacalao, garbanzos con espinacas o sardinas en salazón, alimentos que sobrevivían al transporte y permitían cumplir el precepto incluso lejos del mar.

También nos recuerda el origen del popular ‘Entierro de la Sardina’. Esta fiesta simboliza el fin de las abstinencias del carnaval y el inicio del gozo pascual. Su trasfondo, sin embargo, es profundamente simbólico: la sardina representa la renuncia a los placeres de la carne.

Un pueblo, una fe, una historia

El Archivo Parroquial conserva otros documentos que muestran cómo Iglesia y Estado caminaron de la mano para controlar costumbres populares. En 1777, una Real Cédula prohíbe los disciplinantes, empalados y bailes irreverentes durante las procesiones.

El obispo de Plasencia se había quejado al Rey de comportamientos escandalosos durante la Semana Santa: flagelaciones públicas, danzas frente a imágenes sagradas y procesiones nocturnas que se convertían en pretexto para encuentros indebidos.

La orden no se limita al ámbito religioso. También sanciona el trabajo en días festivos sin la debida dispensa, reforzando la idea de que la fe debía ser vivida, respetada y visible, incluso en la calle.

La desamortización

Los archivos también guardan vestigios de la fiebre desamortizadora del siglo XVIII y XIX, cuando el Estado expropió bienes eclesiásticos para subastarlos y engrosar sus arcas. Se trató de liberar tierras de «manos muertas», pero supuso un duro golpe para la Iglesia, cuyas propiedades se perdieron muchas veces sin compensación ni justicia.

En Cabeza la Vaca, estas desamortizaciones afectaron a casas de misericordia, hospitales, cofradías y obras pías. Muchas tierras cambiaron de manos, a menudo sin que se aclarara nunca su legítima propiedad.

Más que documentos

El archivo no solo custodia papel, sino devociones, espiritualidad, respuestas colectivas ante las crisis, fundación de hermandades, ritos y hábitos sociales. Es la historia de un pueblo escrita por sus propios actos.

Cabeza la Vaca ha sabido preservar su identidad gracias a la conciencia de sus vecinos, el compromiso de sus párrocos y la labor paciente de quienes entienden que sin documentos no hay historia, y sin historia no hay memoria.

Cronología destacada de hechos documentados

• 1491 - Los Reyes Católicos ordenan inventariar y proteger archivos municipales.

• 1665 - Alejandro VII suaviza la norma del ayuno para enfermos y necesitados.

• 1777 - Real Cédula prohíbe disciplinantes y empalados en procesiones.

• 1966 - Pablo VI elimina la Bula de la Santa Cruzada.

• 1989 - La autora de estas líneas organiza el Archivo Parroquial.

• 1997 - Idem acomete la organización del Archivo Municipal.

María del Carmen Calderón Berrocal es vicepresidenta de la Asociación de Cronistas de Extremadura.