El Ayuntamiento de Cáceres abre un libro de condolencias por la muerte del exalcalde José María Saponi

Estará a disposición de los ciudadanos hasta el martes de 9.00 a 14.00 horas

El concejal Emilio Borrega firma en el libro de condolencias esta mañana en el Palacio de la Isla.

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Cáceres

El Palacio de la Isla acoge el libro de condolencias por el fallecimiento de José María Saponi, alcalde de la ciudad entre 1995 y 2007. Este lunes hasta las 14.00 horas y el martes de 9.00 a 14.00 horas estará disponible para ser firmado por quienes deseen rendirle homenaje, según ha informado el Ayuntamiento de Cáceres, que también decretó tres días de luto oficial con banderas a media asta.

El que fuera alcalde de Cáceres, José María Saponi Mendo, falleció en la tarde del jueves, 14 de agosto. Gobernó con mayoría absoluta en tres legislaturas (1995–1999, 1999–2003 y 2003–2007). Nació el 19 de junio de 1938 y ha dicho adiós a los 87 años tras una intensa vida dedicada a la ciudad a la que consagró con devoción toda su dilatada trayectoria. Licenciado en Derecho y funcionario de carrera, su marcha deja un profundo vacío no solo en las filas de su partido sino también en la sociedad cacereña, donde era querido y respetado. La capilla ardiente quedó instalada en el tanatorio San Pedro de Alcántara, donde a las 17.30 del viernes, 15 de agosto, se celebró su funeral. Posteriormente, su cuerpo fue incinerado y el sábado depositado en un columbario del santuario de Nuestra Señora de la Montaña, patrona de la ciudad de Cáceres.

Saponi estudió Educación Física en Madrid y luego se licenció en Derecho. Fue profesor del Padu, del Diocesano y de Magisterio y alcalde de Cáceres entre los años 1995 y 2007 convirtiéndose en el candidato a alcalde más veces votado en la historia de la ciudad. Desde 2012 en adelante fue columnista de este diario con su tribuna 'Es decir'.

