Agenda cultural
Cáceres resuena en septiembre con una baja
El Escenario AMEx vuelve al Foro de los Balbos con siete conciertos gratuitos en septiembre, pero el festival motero de los Buitres Leonaos se muda de nuevo a Malpartida de Cáceres y cambia el recinto ferial por Los Barruecos
La Asociación Musical de Extremadura (AMEx) organiza la XVII edición del Festival Escenario AMEx, que se desarrollará del 5 al 7 de septiembre, en el monumental espacio del Foro de los Balbos de Cáceres con siete conciertos gratuitos (La Mendiga encabeza el cartel), talleres, mercados artesanales y un escenario lanzadera, junto a la Plaza Mayor de la capital cacereña.
Conciertos en el Foro de los Balbos
La AMEx, fundada en el año 2000 y formada por más de 300 socios, ha anunciado este martes la nueva edición de su festival, un «evento único en España dedicado exclusivamente a artistas extremeños», expresa su promotor, Óscar Trigoso. El festival tendrá lugar dentro del marco del proyecto cultural ‘Los planetas de Escenario AMEX 2025’.
Desde su primera edición en 2007, este festival para todos públicos se ha «consolidado como la principal plataforma de promoción y lanzamiento para la música de Extremadura, con un despliegue técnico y organizativo de primer nivel».
Más de un centenar de grupos y artistas han pasado por sus escenarios: Los Niños de los Ojos Rojos, Sínkope, Leonardo Dantés, El Desván del Duende, Los Ganglios, Tam Tam Go y Canchalera, congregando en total a más de 30.000 asistentes en sus ediciones anteriores.
El festival mantiene su filosofía de apostar por la diversidad de estilos y generaciones, incorporando en su programación: un concierto accesible para personas sordas, interpretado en lengua de signos durante la actuación de La Mendiga, que será el próximo 5 de septiembre. Esa jornada también traerá las actuaciones de Mindtraveller y Whatever!
El día siguiente será el turno de: Prosav, Veora, The Black-Suited Ladies y el dj set de Manu Chao con Miguel Rumbao a los mandos. Los conciertos comenzarán a las 21:00 horas. El Escenario Lanzadera, espacio cedido a alumnos de las escuelas de música Enclave, FEMAE y Escuela de Combos Moi Martín, ofrecerá tres conciertos el domingo, 7 de septiembre, a partir de las 18:00 horas. El festival también incluye talleres didácticos para acercar la música a todos los públicos y mercadillo de artesanos.
Festival motero
El XIX Festival motero hispano-luso Buitres Leonaos se muda de nuevo a Malpartida Cáceres (del 18 al 21 de septiembre). «Rutas, colegas, música en directo y el mejor ambiente motero», expresan desde la organización del festival, que ya cuenta con ocho grupos confirmados: Verea, Sofritos Band, Soversion, Efecto Retroactivo, TNT Band, Zas, The Band Rober y Zalaque.
La Asociación Buitres Leonaos, que organiza el festival, ha destacado la presencia en el cartel de los hermanos de origen asturiano y afincados en Salamanca Efecto Retroactivo, por «recuperar los clásicos del rock y del pop-rock español de las bandas y artistas míticos de los años 80 y principios de los 90».
Y uno de los últimos grupos en entrar a formar parte del cartel: The Bank Robbers.
Nueva mudanza
El XIX Festival motero hispano-luso Buitres Leonaos se muda de nuevo a Malpartida Cáceres tras su regreso puntual a la capital cacereña en 2024, con su tradicional festival de música y concentración motera, que reúne a miles de personas de España y Portugal; en esta ocasión, en el Paraje San Isidro (en el Monumento Natural de Los Barruecos). Durante años ha sido el Recinto Hípico de Cáceres el que ha acogido este festival motero. Ya en 2023 realizaron una fugaz mudanza a la localidad vecina por desavenencias con el Ayuntamiento de Cáceres en la anterior legislatura.
- Cáceres recomienda a los mayores de 60 años no acceder a las piscinas municipales
- La Guardia Civil logra detener al autor del atropello mortal de Casar de Cáceres
- Mafalda', un nuevo local de empanadas argentinas aterriza en Cáceres
- Un golpe fuerte en la rueda trasera y el ciclista, sin casco: así fue el accidente mortal entre El Gallo y Casar de Cáceres
- El adiós del restaurante Newen en Cáceres: «La familia ha crecido y queremos disfrutarlo»
- Tres décadas en diez imágenes: Cáceres tiene más cerca que nunca su puente
- Muere José María Saponi, exalcalde de Cáceres
- Accidente mortal en el Casar, hablan los familiares: 'Llevaba casco, reflectante y luces