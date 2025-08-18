Cáceres resuena en septiembre con una baja

La Asociación Musical de Extremadura (AMEx) organiza la XVII edición del Festival Escenario AMEx, que se desarrollará del 5 al 7 de septiembre, en el monumental espacio del Foro de los Balbos de Cáceres con siete conciertos gratuitos (La Mendiga encabeza el cartel), talleres, mercados artesanales y un escenario lanzadera, junto a la Plaza Mayor de la capital cacereña.

Conciertos en el Foro de los Balbos

La AMEx, fundada en el año 2000 y formada por más de 300 socios, ha anunciado este martes la nueva edición de su festival, un «evento único en España dedicado exclusivamente a artistas extremeños», expresa su promotor, Óscar Trigoso. El festival tendrá lugar dentro del marco del proyecto cultural ‘Los planetas de Escenario AMEX 2025’.

Desde su primera edición en 2007, este festival para todos públicos se ha «consolidado como la principal plataforma de promoción y lanzamiento para la música de Extremadura, con un despliegue técnico y organizativo de primer nivel».

Más de un centenar de grupos y artistas han pasado por sus escenarios: Los Niños de los Ojos Rojos, Sínkope, Leonardo Dantés, El Desván del Duende, Los Ganglios, Tam Tam Go y Canchalera, congregando en total a más de 30.000 asistentes en sus ediciones anteriores.

Cartel del Festival AMEx de 2025. / EL PERIÓDICO

El festival mantiene su filosofía de apostar por la diversidad de estilos y generaciones, incorporando en su programación: un concierto accesible para personas sordas, interpretado en lengua de signos durante la actuación de La Mendiga, que será el próximo 5 de septiembre. Esa jornada también traerá las actuaciones de Mindtraveller y Whatever!

El día siguiente será el turno de: Prosav, Veora, The Black-Suited Ladies y el dj set de Manu Chao con Miguel Rumbao a los mandos. Los conciertos comenzarán a las 21:00 horas. El Escenario Lanzadera, espacio cedido a alumnos de las escuelas de música Enclave, FEMAE y Escuela de Combos Moi Martín, ofrecerá tres conciertos el domingo, 7 de septiembre, a partir de las 18:00 horas. El festival también incluye talleres didácticos para acercar la música a todos los públicos y mercadillo de artesanos.

Festival motero

El XIX Festival motero hispano-luso Buitres Leonaos se muda de nuevo a Malpartida Cáceres (del 18 al 21 de septiembre). «Rutas, colegas, música en directo y el mejor ambiente motero», expresan desde la organización del festival, que ya cuenta con ocho grupos confirmados: Verea, Sofritos Band, Soversion, Efecto Retroactivo, TNT Band, Zas, The Band Rober y Zalaque.

La Asociación Buitres Leonaos, que organiza el festival, ha destacado la presencia en el cartel de los hermanos de origen asturiano y afincados en Salamanca Efecto Retroactivo, por «recuperar los clásicos del rock y del pop-rock español de las bandas y artistas míticos de los años 80 y principios de los 90».

Y uno de los últimos grupos en entrar a formar parte del cartel: The Bank Robbers.

Mateos en una edición pasada del festival motero (antes de ser alcalde). / EL PERIÓDICO