Fuego a las puertas de los Barruecos en Malpartida de Cáceres: "Todavía tenemos el nervio en el cuerpo"

Ni siquiera el manto de color de los miles de paraguas que flotan sobre la Plaza Mayor de Malpartida de Cáceres y las calles aledañas han logrado iluminar el cielo este lunes, porque la capa de humo aún flota sobre el horizonte. Son las consecuencias de la devastación que dejan el incendio de Aliseda y de Casar de Cáceres, cuyo flanco este rodeó el término municipal. La localidad no llegó a verse afectada gracias al trabajo de los equipos de extinción, que también evitaron que el fuego pusiera en peligro el Monumento Natural de Los Barruecos.

Fiestas locales bajo la sombra del fuego

En plena semana grande de las fiestas, los vecinos han vivido un fin de semana agridulce. "Ayer pensamos que entraba en el pueblo", admite el alcalde, Alfredo Aguilera. Reconoce que hubo momentos de miedo, sobre todo "cuando el fuego iba en dirección al monumento natural. Hubo incertidumbre, pero nuestras redes sociales sirvieron para contener el pánico".

El regidor recuerda que el viernes por la tarde, al ver el humo, comprobó que se trataba del incendio del Casar: "Desde ese momento y hasta anoche a las doce, no hemos parado". El término municipal de Malpartida, asegura, ha estado "rodeado literalmente, pero no afectado".

Las zonas más sensibles

Las llamas pusieron en jaque dos puntos especialmente delicados: la urbanización La Cañada, al norte, y el Monumento Natural de Los Barruecos. "Ahí sí temimos, porque las llamas se veían muy cerca y desde las viviendas parecía que estaba al lado", explica Aguilera. El fuego, no obstante, sí provocó daños en fincas de varios vecinos, sobre todo en la Sierra de San Pedro. Un residente llegó a perder "el 80% de su finca. Alpacas, establos, una riqueza natural enorme… aunque por suerte no hubo daños personales ni en las casas", lamenta el alcalde.

Aún así, asegura que el dispositivo estaba preparado: policía, trabajadores municipales con cubas, junto a agricultores y ganaderos listos para abrir cortafuegos. "Al final no hubo que intervenir, porque la Junta nos confirmó que mientras no entrara en el perímetro periurbano no hacía falta".

"Hasta las 12 de la noche no me calmé"

Isabel Gallego, vecina de 83 años, vivió la tensión desde la terraza de su casa y decidió autoconfinarse. "He pasado mucho miedo y todavía tengo el nervio en el cuerpo. No he salido de casa hasta esta mañana", confiesa. Relata que lo más crítico fue cuando las llamas se acercaron a Los Barruecos: "Ayer hasta las doce de la noche no nos quedamos tranquilos. El alcalde nos llamó para decirnos que estaba estabilizado, pero hasta entonces la intranquilidad era enorme".

También Maripaz González admite haber pasado unos días de muchos nervios. Subraya que la comunicación del Ayuntamiento fue fundamental: "El alcalde nos tenía muy bien informados a través de Facebook, y yo seguí todo por ahí".

Aunque hoy ha salido a hacer recados, reconoce que la preocupación ha estado en la calle, porque "todos los vecinos comentaban lo que pasaba y con todo lo que se ve en la tele… claro que asusta". Para González, la magnitud de los incendios sobrepasa a las instituciones: "Yo lo que pienso es que el Gobierno podría mandar más medios, pero claro, son tantos fuegos… Es difícil".

"Este año es una ruina"

En la puerta del Ayuntamiento, Miguel Gómez habla sin rodeos: "Lo estoy llevando muy malamente". Como jubilado y agricultor, lo vive con una preocupación añadida por el campo. "Este año es una ruina. Hay mucho pasto, mucha maleza, y donde prende cuesta trabajo quitarlo". Asegura que el momento más difícil fue ayer por la tarde, cuando parecía que el fuego avanzaba hacia Malpartida. "Nunca había visto una cosa así, y tengo 77 años", cuenta con resignación.

La vuelta al color

Con el fuego ya estabilizado en la zona, y pese a la inquietud de los vecinos, en los próximos días los miles de paraguas azules, amarillos, rojos y verdes volverán a iluminar Malpartida.