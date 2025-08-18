Una intensa humareda cubre el cielo de Cáceres por el incendio de Aliseda

El incendio de Aliseda está dejando tras de sí una intensa humareda en la ciudad de Cáceres, donde a primera hora el ambiente era prácticamente irrespirable. El incendio que afecta desde hace varios días a la localidad cacereña de Aliseda volvió a reactivarse anoche tras haber estado "relativamente consolidado" durante el día de ayer, confirma el consejero de Presidencia, Abel Bautista, tras la primera reunión del CECOPI. La proximidad de las llamas de uno de los frentes obligó a desalojar 40 viviendas (la mayoría segundas residencias) situadas el kilómetro 13 de la carretera de Badajoz N-523, frente al Mesón La Cabaña. Un equipo de emergencias de la Cruz Roja colaboró con la policía local, el ayuntamiento y la benemérita para evacuar a 100 vecinos, que se desplazaron a sus viviendas habituales.

Más de 4.000 hectáreas arrasadas por motivos cinegéticos

El consejero ha desvelado esta mañana que el incendio ha sido provocado en dos puntos por intereses cinegéticos y económicos. "Sabemos la parcela y las horas exactas de los dos puntos en los que se provocó el incendio, hay que ser desalmado para meter un cerizallo", ha puntualizado el responsable regional, que ha indicado que el fuego ha arrasado más de 4.000 hectáreas y que con el apoyo de la Delegación del Gobierno se está detrás de los presuntos autores.

Por el momento, evoluciona favorablemente, "está en una situación de control y no nos preocupa mucho en este momento exceptuando las reactivaciones que pueda haber a lo largo del día".