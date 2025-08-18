Durante las Fiestas del Tabaco y del Pimiento

Lluvia de críticas al alcalde de Jaraíz de la Vera por no suspender los fuegos artificiales pese al incendio de Jarilla

Desde el ayuntamiento expresan que tenían todos los permisos oficiales

Otros municipios, como Hervás, que mantuvo sus festejos hasta el sábado, suspendió la ‘vaca de fuego’

Imagen del vídeo que captó los fuegos artificiales y el incendio de Jarilla, que se ha vitalizado.

Eduardo Villanueva

Cáceres

Las Fiestas del Tabaco y el Pimiento de Jaraíz de la Vera han terminado con una lluvia de críticas al alcalde popular, Luis Miguel Núñez, por no suspender los fuegos artificiales de los festejos, pese al incendio de Jarilla, que suma 12.000 hectáreas afectadas y afecta ya a los valles del Ambroz y la Vera con un perímetro de casi 130 kilómetros.

Permisos

Fuentes del Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera han expresado a el Periódico Extremadura que se contaba con todos los permisos y autorizaciones para la actividad pirotécnica, aunque todavía no ha habido ningún comunicado oficial del consistorio.

