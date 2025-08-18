El fuego que no cesa
El mirador de la Montaña de Cáceres reúne a cientos de personas que viralizan con sus móviles los incendios
El santuario de la patrona se convierte en lugar de peregrinaje por las llamas de Casar de Cáceres y Aliseda
Desde este pasado fin de semana cientos de personas han pasado por el santuario de la Montaña, patrona de la ciudad de Cáceres, desde cuyo mirador han captado imágenes de los incendios de Casar de Cáceres y del de Aliseda, que se reactivó anoche. Los videos y fotografías que han captado desde sus móviles se han viralizado y han inundado las redes sociales.
El fuego que se originó este viernes entre las poblaciones de Casar de Cáceres y Arroyo de la Luz afectó a viviendas y obligó a desalojar a los vecinos de La Viña de la Mata, que han podido regresar a casa, y de Cuartos del Baño, que continúa confinado.
En cuanto al de Aliseda, el incendio obligó anoche a desalojar el ecoparque de Cáceres, al verse su instalación cercada por las llamas. Los responsables del centro recibieron una llamada de la Guardia Civil alertando de la situación y en plena noche el vigilante, un operario basculista que realiza labores de control de acceso y otro iperario que se ocupa del control de pesaje tuvieron que salir.
Las instalaciones, en ningún momento, corrieron peligro teniendo en cuanto además que como medida preventiva cuentan con un sistema de cortafuegos. Hoy la normalidad impera en el centro, que ha vuelto al trabajo. El ecoparque cuenta con 77 trabajadores y 37 de ellos están hoy en el turno de mañana.
Reactivación
El incendio en Aliseda, que estaba "relativamente consolidado" en la tarde de ayer, ha sufrido una reactivación durante la noche y se han desalojado, además del ecoparque, las viviendas de campo en el kilómetro 13 de la carretera de Badajoz N-523, frente al Mesón La Cabaña.
Inquietud
También hay inquietud por la cercanía de las llamas a urbanización de Cuartos del Baño, que está entre Malpartida y Aliseda, aunque pertenece al término municipal de Cáceres. Por ello, se volvió a decretar el confinamiento de sus habitantes. En el entorno, un equipo de emergencias de la Cruz Roja colaboró con la policía local, el ayuntamiento y la benemérita en el desalojo preventivo de viviendas de la zona.
- Mafalda', un nuevo local de empanadas argentinas aterriza en Cáceres
- Tres décadas en diez imágenes: Cáceres tiene más cerca que nunca su puente
- El adiós del restaurante Newen en Cáceres: «La familia ha crecido y queremos disfrutarlo»
- Muere José María Saponi, exalcalde de Cáceres
- Un pueblo de Cáceres acoge el festival Aquellos Maravillosos 90’s
- Vecinos de Cáceres, aislados por las obras de un ascensor: 'Mi padre se ha roto la cadera y no puede salir
- De los chicles Bazooka al palo de palacazú: esta es la historia de la calle Margallo de Cáceres
- Cáceres decreta tres días de luto oficial por el fallecimiento de José María Saponi