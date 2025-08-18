Cáceres, primera ciudad solar de España bajo la promesa del ahorro

Que Extremadura es un enclave para la generación de energía fotovoltaica no es ninguna novedad. La instalación pacense Núñez de Balboa (500 MW) fue anunciada como 'la más grande de Europa' en el momento de su inauguración, en 2020, mientras que la cacereña Francisco Pizarro heredó el título en 2022. Si bien han sido superadas por otras plantas en Turquía y Alemania, la región mantiene su estatus como 'santuario del sol'. De hecho, fue en 2023 cuando se alcanzó otro hito. En este caso, le tocó a Cáceres, al convertirse en la primera ciudad solar de toda España. Y lo hizo por dar la posibilidad a todos sus habitantes de adherirse a una de las diez comunidades solares que, en ese momento, operaban en la capital, bajo la marca Iberdrola.

¿Qué es una comunidad solar?

"Un proyecto en el que el propietario de un edificio cede la cubierta a la empresa, a cambio de una renta, para poder instalar en ella paneles solares. Ese propietario se llama anfitrión solar". Así comienza a definir lo que es una de estas comunidades solares Luis Gutiérrez, responsable de Smart Solar en Iberdrola, el departamento encargado del autoconsumo. Y en este término se halla el kit de la cuestión.

Cada comunidad permite a los vecinos, en un radio de dos kilómetros, sumarse a la instalación, pudiendo acogerse a uno de los paquetes, generalmente de 0,5 kW, en los que se divide la producción para su propio consumo. Cabe destacar que la solar va a ser un complemento de la energía contratada en el domicilio.

Siete euros mensuales por 0,5 kW

Por cada 0,5 kW se pagan siete euros al mes, aunque existe la posibilidad de solicitar una mayor cantidad de energía. Tanto para viviendas como para negocios, que pueden requerir hasta 3 o 4 kW.

El ahorro está garantizado

Gutiérrez asegura que la clave de la iniciativa, a la que define como un 'win-win', es, por una parte, que no necesita ninguna inversión inicial ni tiene compromiso de permanencia. Pero, sobre todo, que "Iberdrola garantiza que el ahorro que te da el paquete contratado es mayor que la cantidad que pagas al mes", afirma el experto. "Si el cliente no consume lo asignado, no hubiese radiación suficiente, o no funcionara, la empresa abona la diferencia de todo lo pagado", añade.

Y, ¿cuál es el ahorro? Según el responsable de Smart Solar, una familia que contrate el mínimo, podría dejar de pagar "unos 80 euros al año", si bien afirma que la cifra puede ascender a 160 euros. ¿Es esto real?

El colegio Giner de los Ríos

Antes de responder la cuestión, un apunte. Cada instalación, que oscila entre los 40 y los 150 kW y requiere una superficie de unos 600 o 700 metros cuadrados, puede acoplarse en las cubiertas de edificios de empresas, naves industriales, parroquias o, también, colegios. Es el caso del Giner de los Ríos, que además se convirtió, en abril de 2022, en la primera comunidad solar de Extremadura.

Comunidad solar en la cubierta del colegio Giner de los Ríos, en Cáceres. / Iberdrola

Los privilegios de convertirse en un anfitrión solar son dos. Por un lado, el abono de un alquiler que, según Gutiérrez, varía entre los 2.400 y los 3.000 euros anuales, dependiendo del tamaño de la instalación. Por otro, la posibilidad de acogerse, como los vecinos circundantes, a uno de los paquetes energéticos. Si bien es cierto, los propietarios de la cubierta tienen la opción de recibir una mayor cantidad de kW.

Entre un 30% y un 40% de ahorro

La cuestión es, contestando a la pregunta inicial, que, según la presidenta de la cooperativa de profesores que conforma el centro Giner de los Ríos, Eva Bravo, "el ahorro varía entre un 30% o un 40%, dependiendo del mes".

La dirigente de la asociación asegura que fue hace unos 15 años, por una propuesta de los propios alumnos, cuando la escuela se interesó por la energía fotovoltaica. "La tecnología estaba, pera era muy caro", cuenta Bravo. Las placas no se instalaron entonces, pero desde la eléctrica recordaron el interés del colegio cuando quisieron montar la comunidad solar.

"Somos un centro concertado, por lo que la factura la pagamos nosotros", argumenta la presidenta, que expone la "concienciación de los alumnos" como otra de las ventajas de la iniciativa, además de las económicas.

Iniciativa a la que pueden adherirse, en el caso del Giner de los Ríos, unos 200 vecinos. María Consolación Fernández es una de ellas. Este reportaje va de pioneros y, para mantener la tónica, un ejemplo más. La vecina fue la primera en sumarse a la instalación fotovoltaica del colegio y asegura que, desde entonces, "pago menos de luz, muchísimo menos. Lo máximo, 55 euros". "En cada recibo, 15 o 20 euros me ahorro", añade.

Su cuñada, explica, también se sumó al proyecto y su hermana se abastece de las placas instaladas en el María Auxiliadora. Ambas, según asevera María Consolación Fernández, "notan la diferencia".

42 proyectos de comunidades solares

Y, ¿qué argumento da la compañía para justificar el ahorro? Gutiérrez retoma ese 'win-win' al que se refería anteriormente y afirma que la eléctrica obtiene beneficios gracias al pago de las cuotas mensuales de los adheridos. En este momento, Iberdrola cuenta con 42 proyectos de comunidades solares en alguna fase de su desarrollo en la ciudad de Cáceres. 42 instalaciones que estarán funcionando en 2026 (a día de hoy, están en marcha 18) y que permitirán a 4.000 familias cacereñas hacer uso de la energía solar.

De momento, sin capacidad para todos los habitantes

Cabe destacar que, si bien en 2023 Cáceres ofrecía la posibilidad de integrarse a una comunidad solar a cualquier vecino, lo hacía materia de distancia, no de capacidad. Es decir, esas diez comunidades, con un radio de acción de 2 km cada una, permitían abarcar toda la ciudad, pero no ofrecían potencia suficiente para que todos los cacereños las utilizasen. Tampoco lo harán los proyectos venideros, pero permitirán ampliar el cupo. Además, a medida que se eleva el número de placas, crecen las opciones de los habitantes para 'engancharse' a una u otra comunidad.

Cómo adherirse

Para hacerlo, los interesados deberán entrar en la página web de Iberdrola, ver las comunidades a las que se pueden adherir por distancia y, después, comprobar las plazas disponibles, porque "tenemos muchísimas llenas", asegura Gutiérrez. Después, habrá que rellenar un formulario y pedir cita. En cualquier caso, existe un número de contacto al que se puede llamar para solicitar información: 900 92 33 33.

Como apunte, aquellos que vivan en un piso podrán sumarse a la comunidad de manera individual, sin necesidad de que lo haga el bloque entero.

Comunidad solar con batería

Sea como fuere, en la apuesta de la eléctrica por avanzar en la energía procedente del sol, destaca el impulso de tres comunidades solares con batería; tres proyectos que empezarán a funcionar en otoño y que se ubican en Soria, Valladolid y, también, en Cáceres, donde ya se trabaja para su puesta en marcha en el colegio Licenciados Reunidos.

"Con la iniciativa buscamos entregar electricidad en horas no solares, que son las más caras", asegura Luis Gutiérrez, "mediante una batería de 200 kW/h que, eso sí, requiere un habitáculo que no tenga radiación, que esté ventilado, que tenga una temperatura determinada y que no sea accesible a la vía pública, lo que no siempre es fácil encontrar".

Su instalación en Cáceres es otra muestra del potencial que la región tiene como generadora de energía solar, y de lo que también es testigo Badajoz, declarada como ciudad solar tiempo después. Igualmente, lo es Cedillo, primer pueblo solar del país. Eso sí, allí "con cuatro o cinco pequeñas instalaciones fuimos capaces de llevarlo a cabo. Fue un experimento, antes de lanzarnos a grandes ciudades", concluye el experto.