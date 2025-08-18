“Esto parece Londres”: vecinos de Aliseda ante el humo que tiñe de gris el pueblo

En Aliseda (Cáceres) y sus inmediaciones, una capa de humo gris cubre por completo el cielo, hasta ocultar la Sierra de San Pedro. Pese a la cercanía del fuego y el intenso olor a quemado, los vecinos afrontan el séptimo día consecutivo de incendios en Extremadura con aparente normalidad. El fuego que lleva varios días en la zona ha arrasado 4.000 hectáreas y de momento, evoluciona de manera favorable.

El ambiente es de calma en La Montería, un bar de carretera junto al puesto de mando de la localidad, donde se concentran varios efectivos. En este momento se instalan dos camiones de bomberos de Murcia, otros dos de la UME y un vehículo de Cruz Roja, cuyos trabajadores colocan víveres y bebidas en las mesas desplegadas.

En La Montería están Juan Carlos Blázquez y Cruz León, dos ciudadanos que no sienten que el pueblo corra peligro. “El viento lleva el fuego hacia el otro lado”, señalan. Reconocen, eso sí, que les preocupa más el foco de Alburquerque, que “ha llegado a estar a apenas doce kilómetros del municipio”.

Sobre la evacuación de Cuartos del Baño, puntualizan que aunque pertenece al término municipal de Cáceres, la carretera convierte a Aliseda en un punto estratégico. Su mayor inquietud, sin embargo, está en el campo: “Aquí hay muchos cazadores y ganaderos, y en algunas zonas de alcornoques sí ha llegado el fuego”.

UME

“Esto parece Londres”

Al contrario que Blazquez y León, en el casco urbano, Tina, que lleva más de treinta años viviendo en Aliseda, reconoce que lo está viviendo con miedo: “Nunca había visto algo parecido. Hoy me he levantado y esto parece Londres, todo lleno de niebla por el humo”.

Explica que ayer la situación era más leve, pero la reactivación nocturna del incendio ha empeorado el ambiente. Aunque admite que los vecinos tienen menos temor porque el fuego avanza en dirección contraria, no esconde su frustración: “Es una impotencia enorme. Pena y rabia de no poder hacer nada. En tres décadas nunca había visto algo así. Todos los años arde algo, pero como este, ninguno. Ver la Sierra de San Pedro ardiendo es un golpe muy duro”.

“Se han quemado cuatro o cinco fincas”

Dos hombres mayores, jubilados del campo, conversan en un banco del parque. Hablan del humo que cubre el pueblo y de las pérdidas en el campo. “Que yo sepa ya van 4 o 5 fincas quemadas, algunas con ganado dentro. Los dueños son de fuera, de Cáceres o de Madrid. Aquí la gente es trabajadora del campo, obrera, no propietaria”, explican estos vecinos, que prefieren no identificarse.

Uno de ellos cuenta el caso de un amigo ganadero, que “anoche tuvo que llevar dos camiones de pienso porque su finca quedó arrasada y las vacas se habían quedado sin nada”.

La mirada medioambiental

Junto al centro de salud se encuentra Eloísa Blazquez, que charla con otros residentes. Teme, sobre todo, por el patrimonio natural. “Lo que más nos duele es la sierra: la fauna, los alcornocales”, admite.

También se refiere a las consecuencias económicas: “Aquí vivimos en parte del turismo y de la caza mayor. Cuando ese terreno se quema, también se pierde dinero y trabajo para muchas familias”.

Mientras el cielo gris hace perder la noción de la hora del día, la preocupación de los vecinos se concentra en la Sierra de San Pedro, en el patrimonio natural y en las pérdidas en el campo. En un pueblo tradicionalmente de cazadores, la frustración por el ganado y los alcornocales arrasados alimenta el desánimo, aunque todos confían en que lo peor haya pasado.