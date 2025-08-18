Solicitan la libertad provisional para el acusado del crimen machista de Aldeanueva del Camino

La defensa del acusado del crimen machista de Aldeanueva del Camino (Cáceres), cuyos hechos tuvieron lugar el pasado 27 de mayo, ha anunciado que solicitará la libertad provisional para el presunto asesino de María V. J., y que “se apliquen y se acuerden otras medidas menos restrictivas” para el acusado, que ha declarado este lunes en el juzgado especializado en Violencia sobre la Mujer número 1 de Cáceres.

Escrito de petición de libertad

Según confirman desde SM Abogados Penalistas, que defiende al acusado del supuesto crimen machista, “vamos a presentar un escrito de petición de libertad provisional” al juez Alejandro Patrocinio, que instruye actualmente la causa.

La defensa sostiene que su cliente se declara “inocente” de los hechos y que “no recuerda mucho lo que pasó aquel día”, dado que la pareja “eran consumidores de tóxicos y estamos pendientes de los informes médicos, que se están valorando”, así como de “las pruebas periciales. Está en fase de investigación todavía; hay que determinar muchas cuestiones”.

En su declaración, que ha durado cincuenta minutos, el acusado, “sin lugar a dudas, mantiene su inocencia porque los hechos ocurrieron en unas circunstancias muy especiales”, ha señalado la defensa a las puertas del juzgado especializado. “Y esto es lo que se tiene que dilucidar a lo largo del procedimiento”.

El acusado, que hasta ahora se había acogido a su derecho a no declarar, lo ha hecho este lunes por primera vez ante la autoridad judicial, ante las acusaciones particulares y ante el Ministerio Público; así como a preguntas de su defensa.

Patria potestad

En cuanto al recurso del auto que mantiene suspendida la patria potestad para el presunto asesino de María V. J. y para los abuelos paternos, el juez lo ha desestimado, según ha confirmado la defensa. La suspensión de la patria potestad del menor de 14 años la decretó la magistrada del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Plasencia; antes de que inhibiera la causa a favor del juzgado cacereño.

También decretó una orden de protección y alejamiento que se mantiene: prohibido comunicarse y acercarse a menos de 500 metros del menor. En el recurso presentado en julio, la defensa alegó que "no estamos de acuerdo con el hecho de que la guarda y custodia" del menor "la tengan los abuelos maternos y se disponga, sin mayores explicaciones del juez, que no la puedan tener los paternos".

El pasado 4 de julio declaró en el juzgado cacereño el hijo de la mujer asesinada, con la finalidad de que el menor no tenga que volver a testificar durante la vista oral del juicio. Y este lunes, la defensa confirmaba que ese recurso ha sido desestimado por el juez actual, que ratificó la suspensión de la patria potestad decretada por el tribunal placentino.

Línea de investigación

La línea de investigación apunta a que el acusado habría apuñalada varias veces a su pareja para después lanzarla por el balcón de su domicilio en el municipio cacereño.

Posteriormente, el acusado se habría auto lesionado y precipitado por el mismo balcón. Fue hospitalizado, sobrevivió a las heridas ingresado y la jueza decretó prisión provisional, que se mantiene hasta la fecha.

