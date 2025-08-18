Marce Solís desde Cáceres sobre el alcalde Saponi: "Me concedió total libertad"

Marce Solís, uno de los indiscutibles representantes de la cultura cacereña, ha expresado su consternación el fallecimiento de José María Saponi, exalcalde de Cáceres por el Partido Popular. Ha expresado por ello su "más sincero pésame a su familia". A través de sus redes sociales ha explicado que tuvo la oportunidad "de trabajar directamente con él" en el tiempo en que Solís fue director del Consorcio Gran Teatro. Ha reconocido que "aunque probablemente estábamos en las antípodas ideológicas, nuestro trato siempre fue excelente y llegamos a forjar una pequeña amistad".

Ha reconocido que le concedió "total libertad para programar, demostrando que un político debe confiar y dejar trabajar a los profesionales. Mi etapa en el Gran Teatro no fue precisamente conservadora, sino todo lo contrario: fue innovadora y contemporánea. A pesar de ello, Saponi, como miembro del Consejo Rector, siempre aprobó mis propuestas. Por eso estoy muy agradecido".

Marce Solís con Saponi en una imagen de archivo. / El Periódico Extremadura

La anécdota

Además, hace mención a una anécdota que ilustra este análisis y que Solís rememora: "Yo venía de la cultura más underground y alternativa, del cabaret de Labotika, conocido por su carácter crítico. De hecho, unos meses antes de mi nombramiento, habíamos estrenado un espectáculo de café-teatro llamado “Welcome Saponi”, con duras críticas a la derecha, pero siempre con humor. Saponi fue a verlo y se lo pasó muy bien, a pesar de que nos metíamos con él. Unos días después cuando me nombraron director del Consorcio, al terminar la reunión donde se decidió que yo ocupara el cargo, entré a la sala y justo al verme, Saponi dijo: “Anda, si no te conocía sin peluca”.

Saponi, el alcalde de Cáceres / El Periódico Extremadura

Subraya, igualmente, que "da gusto trabajar con políticos que, aunque no piensen igual, confían y respetan a los profesionales como hizo Saponi. Desgraciadamente, hoy día para estos cargos se nombra a militantes del partido, priorizando la afiliación sobre la profesionalidad. Esta es una lección que José María Saponi podría darnos hoy". Y concluye: "Descanse en paz un hombre bueno y un político respetuoso que supo confiar en los profesionales y abierto de miras que confió en mi trabajo".

Fallecimiento y trayectoria

El que fuera alcalde de Cáceres, José María Saponi Mendo, falleció en la tarde del jueves, 14 de agosto. Gobernó con mayoría absoluta en tres legislaturas (1995–1999, 1999–2003 y 2003–2007). Nació el 19 de junio de 1938 y ha dicho adiós a los 87 años tras una intensa vida dedicada a la ciudad a la que consagró con devoción toda su dilatada trayectoria. Licenciado en Derecho y funcionario de carrera, su marcha deja un profundo vacío no solo en las filas de su partido sino también en la sociedad cacereña, donde era querido y respetado. La capilla ardiente quedó instalada en el tanatorio San Pedro de Alcántara, donde a las 17.30 del viernes, 15 de agosto, se celebró su funeral. Posteriormente, su cuerpo fue incinerado y el sábado depositado en un columbario del santuario de Nuestra Señora de la Montaña, patrona de la ciudad de Cáceres. El ayuntamiento decretó tres días de luto oficial con las banderas a media asta.

Saponi estudió Educación Física en Madrid y luego se licenció en Derecho. Fue profesor del Padu, del Diocesano y de Magisterio y alcalde de Cáceres entre los años 1995 y 2007 convirtiéndose en el candidato a alcalde más veces votado en la historia de la ciudad. Desde 2012 en adelante fue columnista de este diario con su tribuna 'Es decir'.