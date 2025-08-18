El túnel más misterios de Cáceres: secretos bajo la plaza Mayor

Sin duda uno de los temas más atractivos de la existencia de nuestra ciudad, además de todo lo que se puede apreciar en superficie, que no es poco, tenemos las construcciones ocultas o subterráneas. Este tema lo empezamos a conocer en la década de los años setenta del pasado siglo, y lo hemos compartido en tres publicaciones además de una veintena de conferencias dadas dentro y fuera de Cáceres. Así descubrimos curiosas e interesantes construcciones de todo tipo, y entre ellas la que seguidamente vamos a recordar para general conocimiento.

Nos estamos refiriendo a la galería que según la tradición comunica el Palacio Episcopal con el Palacio de Galarza, conocido popularmente como Casa de los Trucos, que está ubicado junto a la Plaza de la Concepción, es decir fuera del recinto amurallado. Se trata de una galería que atraviesa a lo ancho la Plaza Mayor de Cáceres, una distancia de algo más de doscientos metros, con una notable diferencia de alturas. Para mejor conocer la existencia de esta galería subterránea, vamos hacer un poco de historia del posible origen de la misma.

Es el 25 de mayo de 1269 cuando se le concede al obispo don Fernando el Físico, que había sido médico del monarca Alfonso X el Sabio, así como al Arcediano de Cáceres, capellán real, unas tiendas propiedad de este rey situadas en la Plaza de Santa María para la construcción de las denominadas casas episcopales.

La fórmula aplicada según el Fuero, era la siguiente: «Solo concedió el privilegio o fuero de coto (cutum) a los palacios Real y Episcopal, y también a las casas del clérigo a quien el propio Rey hubiese entregado las iglesias».

Cercado de piedra

Coto era un cercado de piedra donde el que se retraía gozaba de toda seguridad, era un derecho de inmunidad y asilo muy estimado en aquellos complicados tiempos Sin embargo, la torre de este palacio es bastante posterior, pues fue construida en el año del Señor de 1418 por el obispo Frey García de Castronuño, natural de Toro y de la orden dominica. Todo lo cual queda claramente reflejado en la lápida que en dicha torre existe, en la que pone literalmente: «Esta torre mando fazer con esta sala don frey garcia de castro nunno, criado del rei don Fernando de Aragón, obispo de Coria a servicio de dio e a provecho desta villa e a onra de los prelados que vinieran después del, e acabose en el mes de agosto, era de myll e cccc XVIII anns».

La remodelación

Corría el año 1544 cuando se realizó una profunda remodelación en la práctica totalidad del palacio. Con la llegada a esta diócesis en el año 1578 del obispo don Pedro García de Galarza, este edificio es mejorado notablemente en su conjunto, así como otros de la ciudad, destacando la compra de la denominada popularmente como Casa de los Trucos magnifica casona que había mejorado notablemente la familia Dávila, quienes la habían comprado a una rama de los Ovando, a quienes se la vendieron los Cohen en 1492 al no querer convertirse al cristianismo abandonando España.

Y es en este momento cuando comienza a fraguarse una curiosa y misteriosa historia, en la cual juega un papel importante nuestro inquieto prelado. Al descubrir casualmente la existencia de la citada galería, que al parecer fue construida en pleno siglo XVI, ordena que sea restaurada y mejorada para uso oportuno y discreto entre los dos palacios propiedad de la Iglesia, pues corrían unos tiempos muy complicados.

De esta página tan interesante de nuestra historia local al mismo tiempo que de España y Portugal relacionada con la sucesión lusitana, por la muerte del rey Sebastián I en 1578, se han ocupado varios historiadores cacerenses, entre ellos: D. Publio Hurtado Pérez, D. Miguel Ángel Orti Belmonte, D. Antonio C. Floriano Cumbreño, o D. Miguel Muñoz de San Pedro, entre otros.

Informado el monarca de los logros arquitectónicos realizados en estos edificios por parte del obispo, envía en el año 1582 una carta a don Pedro García de Galarza en la que le comunica que en breve le enviará un joven portugués que deberá ser educado en el seminario diocesano de Cáceres con el resto de los niños allí existentes. El rey Felipe II ordena a nuestro obispo que dicho joven no tenga ningún contacto con ciudadanos portugueses y que sea educado como uno más de los sobrinos de don García, además de que bajo ninguna circunstancia se descubra su verdadero origen.

Hijo bastardo

Según la historia aquel misterioso niño era hijo bastardo de don Antonio, prior de Crato, que a su vez era nieto del monarca lusitano Manuel I. Dicho pequeño era ni más ni menos que un posible candidato a la corona de Portugal en oposición a Felipe II. Según parece todo era producto de un oportuno secuestro por orden de nuestro monarca para impedir el éxito portugués, al ser considerado la persona idónea para ocupar el trono dentro de los diferentes posibles candidatos para ello.

Hasta nuestros días no ha trascendido el nombre de aquel joven que estando iniciando su educación cerca de Oporto, fue traído a la fuerza al cuidado de nuestro por entonces obispo. Y así la galería que unía los dos edificios religiosos de esta ciudad cumplió con la función principal de pasillo discreto para el resto de la población. Dos eran las personas de total confianza del obispo que a diario acompañaban al infante en sus desplazamientos subterráneos.

De manera oficiosa poco se conoce de la vida llevada por el misterioso joven, ni de su lugar de enterramiento, según algunos está enterrado aquí en Cáceres, para otros en la Catedral de Coria.

Pasillo diplomático

En lo referente al pasillo diplomático subterráneo también es muy escasa la información existente. No es hasta el siglo XVIII cuando se le realizan varias mejoras por derrumbes por el paso del tiempo, así como por la proximidad de aguas subterráneas por el conocido Rio Verde. Y en pleno siglo XIX ante la presencia de las tropas francesas en nuestra ciudad, este pasillo es utilizado para diferentes fines tanto de almacén para esconder piezas y objetos valiosos, así como para refugio de personas y escape de patriotas.

No es hasta el año 1950 con la llegada a nuestra diócesis de D. Manuel Llopis Iborra, cuando comienza a realizar unas mejoras en la totalidad del Palacio Episcopal al mismo tiempo que en el Palacio Galarza o Casa de los Trucos. Y es por esta época cuando descubre la existencia del pasadizo mencionado y dos obreros de confianza realizan algunos trabajos de consolidación de ciertas zonas, ante la peligrosidad de toda esta estancia.

Ya en pleno siglo XXI los profundos trabajos de rehabilitación del Palacio de Galarza es cuando se descubre la zona tapiada de esa posible galería. Así como en la realización de unos trabajos en la Plaza Mayor se sacan de manera discreta elementos de tan curioso pasadizo, lo que obliga a modificar el proyecto arquitectónico previsto en tan amplia zona.

Alonso Corrales Gaitán es investigador.