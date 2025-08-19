¿Cómo será la nueva Avenida Virgen de la Montaña? Cáceres quiere escuchar tu opinión

Desde hoy está disponible en la página web municipal el borrador completo del proyecto de remodelación de la avenida Virgen de la Montaña de Cáceres, que se somete a participación ciudadana durante un plazo de 20 días hábiles. En este periodo, los ciudadanos y ciudadanas que lo deseen podrán presentar propuestas y realizar aportaciones al documento, de acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El proyecto, dotado con un presupuesto de 2,7 millones de euros, responde a un compromiso adquirido por el alcalde, Rafa Mateos, quien ya ha manifestado que "se va a revitalizar el centro de Cáceres y que nos va a permitir recuperar esta vía como punto real de encuentro para todos los cacereños y cacereñas". Se trata de una de las actuaciones estratégicas incluidas en su programa electoral.

Para garantizar la máxima difusión, el consistorio remitirá información sobre este proceso participativo mediante correo electrónico a todas las entidades inscritas en el Registro Municipal, así como a los ciudadanos registrados en el Registro Ciudadano.

Sobre el proyecto

La intervención tiene como objetivo reordenar y revitalizar la avenida Virgen de la Montaña, priorizando el uso peatonal. Tal y como ha señalado el alcalde, "venimos trabajando intensamente desde el inicio de la legislatura, con cabeza y sentido común".

Otra imagen de Virgen de la Montaña tras su remodelación. / Cedida por el Ayuntamiento de Cáceres

La actuación abarcará una superficie de 10.500 metros cuadrados, en una avenida de 350 metros de longitud por 30 de anchura. Entre las medidas previstas se incluye la redefinición de los carriles de circulación, las zonas de carga y descarga y las áreas estanciales y peatonales. Asimismo, se mantendrá el arbolado existente, en cumplimiento de la Ordenanza de Gestión y Protección del Arbolado Público Urbano de Cáceres, por considerarse un elemento esencial para la estética, el paisaje y la habitabilidad de la ciudad.

La propuesta plantea por la empresa Uniges (Universal de Innovación y Gestión) presenta un diseño en formato 'acera-plaza', que combina espacios de estancia y de circulación sin comprometer la seguridad vial y peatonal, generando un entorno más seguro y amable para los peatones.

El objetivo es que las obras arranquen en las primeras semanas de 2026 y que concluyan en verano de 2027. La obra se acometerá con fondos propios y tendrá un coste que oscilará entre los 2,7 y 2,8 millones de euros.