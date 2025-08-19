Bautista sobre el pirómano de Aliseda: "Se sabe quién es: un delincuente, un ser, un desalmado que tiene que acabar entre rejas"

El Infoex ha desactivado a las nueve de la mañana de hoy el nivel 1 del incendio de Aliseda, que perrmanecía activado desde el 15 de agosto. Aunque controlado, el fuego no está extinguido, de hecho en la zona intervienen cuatro unidades de bomberos forestales, dos equipos de maquinaria pesada y dos agentes del medio natural. Se ha llevado consigo 4.000 hectáreas.

El consejero de Presidencia, Abel Bautista, ya desveló ayer que el incendio ha sido provocado en dos puntos por intereses cinegéticos y económicos. "Sabemos la parcela y las horas exactas de los dos puntos en los que se provocó, hay que ser desalmado para meter un cerizallo", puntualizaba el responsable regional, que indicaba que con el apoyo de la Delegación del Gobierno se está detrás del presunto autor. De hecho, especificó que "el segundo cerizallo de este domingo se comió en tres horas 2.000 hectáreas". En este sentido, Bautista agradeció la presencia de las patrullas del Ejército de Tierra en el exterior del perimetro de la emergencia para disuadir a los pirómanos, con el objetivo, reiteró, "de que esos desalmados y gentuza no puedan hacer de las suyas".

Fotogalería | Ambiente en Aliseda tras el incendio que ha calcinado 4.000 hectáreas / Jorge Valiente

Esta mañana, tras la reunión del Cecopi, el consejero se ha vuelto a referir a este asunto al comentar que no existen noticias sobre la detención o puesta a disposición judicial del autor de los hechos, "pero está claro el motivo, está clara la cuestión: se trata de alguien que podía hacer una actividad el año pasado, que este año ya no puede hacer, por intereses particulares, económicos siempre".

En defensa de la caza

En este sentido, Bautista insistió en "no señalar a ningún sector", en referencia a la caza que "ha sufrido -dijo- la consecuencia de no poder cazar durante todo este año, probablemente el siguiente y probablemente un tercer año hasta que se regenere la zona. Por tanto, el sector de la caza y los cazadores son los perjudicados, y que haya alguien que por un interés económico le prenda fuego en dos momentos distintos, aprovechando la cadena de sucesión de incendios que se han producido en nuestra comunidad autónoma con días de hasta 19 incendios simultáneos, al día siguiente otros 17... Es decir, lo vivido en Extremadura ha sido de extrema gravedad y que haya alguien -ha sentenciado- que le prenda fuego por esta cuestión es un desalmado, un delincuente y alguien que tiene que estar entre rejas. Se sabe quien es, pero la Guardia Civil tiene que tener la tranquilidad y, la Delegación del Gobierno nuestro apoyo, para que sigan con las tareas que tienen que hacer y cerrando los detalles para que el autor no tenga ningún resquicio que le permita evadirse de la justicia. Antes o después ese ser va a acabar donde tiene que acabar, detenido y entre rejas", ha concluido el consejero visiblemente indignado.

En este sentido, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, indicó ayer que existe una investigación abierta pero que ni confirmaba ni desmentía si el fuego ha sido o no intencionado porque "estamos trabajando en ello. La Guardia Civil está trabajando", expresó Quintana, quien añadió que no solo existe la sospecha en el fuego de Aliseda, también en el de Cuacos de Yuste, pero que no se puedem avanzar datos de la investigación "para no destrozarla. Necesitamos las pruebas para que cuando vayamos a sede judicial estas pruebas sean contundentes".