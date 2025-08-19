Cáceres en 1927: entre la becerrada y la primera llamada

En 1927 se vivieron varios acontecimientos destacados en Cáceres. En marzo, el pleno del Ayuntamiento aprobó importantes obras de mejora urbana, entre ellas, el alcantarillado de la calle Clavellinas, así como la pavimentación, construcción de aceras y red de saneamiento desde la fuente de la Concepción hasta la Plaza Mayor y la calle Moret.

Plaza Mayor de Cáceres en el pasado. / El Periódico

Becerrada en la Plaza Mayor

Meses después, en septiembre, la ciudad celebró la tradicional becerrada organizada por los camareros en la Plaza Mayor. Ese mismo mes, también tuvieron lugar otros hitos relevantes, como la solemne bendición de las nuevas escuelas unitarias, la inauguración de la línea telefónica municipal y el descubrimiento oficial de tres nuevas calles.