Nuestro pasado
Cáceres en 1927: entre la becerrada y la primera llamada
El Ayuntamiento impulsó mejoras urbanas mientras la ciudad estrenaba escuelas, calles y su red telefónica municipal
En 1927 se vivieron varios acontecimientos destacados en Cáceres. En marzo, el pleno del Ayuntamiento aprobó importantes obras de mejora urbana, entre ellas, el alcantarillado de la calle Clavellinas, así como la pavimentación, construcción de aceras y red de saneamiento desde la fuente de la Concepción hasta la Plaza Mayor y la calle Moret.
Becerrada en la Plaza Mayor
Meses después, en septiembre, la ciudad celebró la tradicional becerrada organizada por los camareros en la Plaza Mayor. Ese mismo mes, también tuvieron lugar otros hitos relevantes, como la solemne bendición de las nuevas escuelas unitarias, la inauguración de la línea telefónica municipal y el descubrimiento oficial de tres nuevas calles.
