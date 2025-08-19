Nuestro pasado

Cáceres en 1927: entre la becerrada y la primera llamada

El Ayuntamiento impulsó mejoras urbanas mientras la ciudad estrenaba escuelas, calles y su red telefónica municipal

Plaza de Toros de Cáceres en 1903.

Plaza de Toros de Cáceres en 1903. / El Periódico

En 1927 se vivieron varios acontecimientos destacados en Cáceres. En marzo, el pleno del Ayuntamiento aprobó importantes obras de mejora urbana, entre ellas, el alcantarillado de la calle Clavellinas, así como la pavimentación, construcción de aceras y red de saneamiento desde la fuente de la Concepción hasta la Plaza Mayor y la calle Moret.

Plaza Mayor de Cáceres en el pasado.

Plaza Mayor de Cáceres en el pasado. / El Periódico

Becerrada en la Plaza Mayor

Meses después, en septiembre, la ciudad celebró la tradicional becerrada organizada por los camareros en la Plaza Mayor. Ese mismo mes, también tuvieron lugar otros hitos relevantes, como la solemne bendición de las nuevas escuelas unitarias, la inauguración de la línea telefónica municipal y el descubrimiento oficial de tres nuevas calles.

