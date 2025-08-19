La calidad del aire en Cáceres ya es buena y se levanta la recomendación del uso de mascarillas

El Ayuntamiento de Cáceres acaba de levantar la recomendación del uso de mascarillas anunciada ayer. Lo ha hecho poco después de la reunión del Cecopi y tras haberse certficado que "la calidad del aire es buena". La intensa humareda de ayer y que continúa a esta hora en menor medida en la ciudad fue provocada por el incendio de Aliseda, desatado el pasado 15 de agosto. Fuentes municipales han confirmado que esta madrugada el humo comenzó a ser más abundante porque se produjo una reactivación de ese fuego en el entorno del ecoparque.

El Infoex ha desactivado a las nueve de la mañana de hoy el nivel 1 de ese incendio, que aunque controlado, no está extinguido, de hecho en la zona intervienen todavía cuatro unidades de bomberos forestales, dos equipos de maquinaria pesada y dos agentes del medio natural. Se ha llevado consigo 4.000 hectáreas, 2.000 de ellas provocadas por dos "cerillazos" de un hombre que tenía intereses cinegéticos en la zona y al que la Guardia Civil sigue el rastro, según confirma el consejero de Presidencia de la Junta de Extremadura, Abel Baustista.

El ecoparque, cercado, y las casas, desalojadas

Este incendio también trajo consigo el desalojo del ecoparque de Cáceres la madrugada del domingo al lunes, al verse su instalación cercada por las llamas. Los responsables del centro recibieron una llamada de la Guardia Civil alertando de la situación y en plena noche el vigilante, un operario basculista que realiza labores de control de acceso y otro operario que se ocupa del control de pesaje tuvieron que salir. Las instalaciones, en ningún momento, corrieron peligro teniendo en cuanto además que como medida preventiva cuentan con un sistema de cortafuegos. Hoy la normalidad impera en el centro, que ha vuelto al trabajo. El ecoparque cuenta con 77 trabajadores y 37 de ellos están hoy en el turno de mañana.

El Periódico

Igualmente, la proximidad de las llamas de uno de los frentes obligó a desalojar 40 viviendas (la mayoría segundas residencias) situadas en el kilómetro 13 de la carretera de Badajoz N-523, frente al Mesón La Cabaña. Un equipo de emergencias de la Cruz Roja colaboró con la policía local, el ayuntamiento y la benemérita para evacuar a 100 vecinos, que se desplazaron a sus viviendas habituales. Pasadas las cuatro de la tarde de este lunes se levantó el confinamiento de las viviendas afectadas, informó el 112.

Ante la intensa humareda, el Ayuntamiento de Cáceres recomendó ayer el uso de la mascarilla, especialmente entre la población vulnerable, medida que ha podido levantarse esta mañana. También fue ayer cuando se autorizó a los vecinos de Cuartos del Baño y Galindo, en la zona del coparque, que regresaran a sus viviendas, "siempre extremando la precaución ya que el fuego está controlado pero no extinguido", dijo este lunes el consistorio cacereño en un comunicado.