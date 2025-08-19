La eurovisiva Chloe de la Rosa y el ganadero Victorino Martín, Tencas de Oro 2025

La cantante extremeña Chloe de la Rosa y el veterinario y ganadero Victorino Martín recibirán el próximo viernes 22 de agosto las Tencas de Oro, durante el acto institucional que por la noche abre el programa de actividades de la 37 Fiesta de la Tenca. Garrovillas de Alconétar acoge esta fiesta itinerante de Interés Turístico Gastronómico de Extremadura y seña de identidad de la zona que organiza la Mancomunidad de Municipios Tajo-Salor, el Grupo de Acción Local Tagus, Diputación de Cáceres y Junta de Extremadura. La organización prevé que durante la Fiesta de la Tenca se degusten en Garrovillas de Alconétar 500 kilos de este delicioso pez de charca que llegó de la mano de Carlos V a Extremadura.

Carlos Caro, presidente de Tajo-Salor (centro) acompañado por ; la alcaldesa de la localidad anfitriona, Elisabeth Martín; Sandra Bernal, alcaldesa de Monroy y vicepresidenta segunda de Tagus; Raquel Liberal, alcaldesa de Aliseda; Blanca Vivas, alcaldesa de Hinojal; Luis Amado, alcalde de Mata de Alcántara; Ricardo Villegas, alcalde de Navas del Madroño, y la vicepresidenta segunda de la Diputación de Cáceres, Isabel Ruiz Correyero. / Juan José Ventura

Al acto de presentación de la trigésima séptima edición de la Fiesta de la Tenca en el Museo Pedrilla de Cáceres esta mañana han asistido numerosos alcaldes y concejales de la comarca, entre ellos el presidente de la Mancomunidad Tajo-Salor, Carlos Caro; la alcaldesa de la localidad anfitriona, Elisabeth Martín; Sandra Bernal, alcaldesa de Monroy y vicepresidenta segunda de Tagus; Raquel Liberal, alcaldesa de Aliseda; Blanca Vivas, alcaldesa de Hinojal; Luis Amado, alcalde de Mata de Alcántara; y Ricardo Villegas, alcalde de Navas del Madroño, entre otros. El acto ha sido presentado por la vicepresidenta segunda de la Diputación de Cáceres, Isabel Ruiz Correyero.

De izquierda a derecha, Luis Amado, alcalde de Mata de Alcántara; Elisabeth Martín, alcaldesa de Garrovillas; Isabel Ruiz, vicepresidenta segunda de la Diputación de Cáceres y Carlos Carlo, presidente de Tajo-Salor. / Juan José Ventura

Gastronomía, turismo y convivencia

Carlos Caro, presidente de la Mancomunidad, explicó que un año más –y ya van 37- los vecinos de Tajo-Salor se reúnen para celebrar su fiesta grande, un compendio gastronomía, turismo y convivencia. “La pesca de la tenca es algo que nos han transmitido las anteriores generaciones con mimo y que en nuestro territorio hemos elevado a la categoría de Fiesta de Interés Turístico Gastronómico. Desde hace 37 años nos unimos los quince pueblos de la mancomunidad para festejar de manera rotativa y fraterna. Desde los más pequeños a los más grandes”.

Recordó el presidente de Tajo-Salor lo extenso del programa, que incluye pasacalles, conciertos, mercados tradicionales, así como talleres con artesanos comarcales que trabajan la alfarería, el vidrio y la talla en madera. Igualmente, habrá animación con la mascota de la mancomunidad, y su diseñador, Peneque hará caricaturas con su creación a los asistentes.La degustación de la tenca frita en horario de mañana y de tarde es uno de los grandes atractivos de la jornada, con media tonelada para disfrutar de ella, de la cual 200 kilos aporta la Junta de Extremadura.

Carlos Cario, durante su intervención en la presentación de la Fiesta de la Tenca. / Juan José Ventura

Garrovillas, joya patrimonial

Carlos Caro calificó Garrovillas de Alconétar como una de las “joyas patrimoniales de nuestro territorio y que tiene la oportunidad gracias a un recurso gastronómico de realizar una promoción turística” de sus recursos como la Plaza Porticada, las calles del Barrio Judío, las iglesias de San Pedro y Santa María, y la posibilidad de adquirir dulces en el convento de las monjas Jerónimas o visitar el museo etnográfico.

El presidente de la Mancomunidad Tajo-Salor anunció las Tencas de Oro de este año y los motivos por los cuales serán reconocidas en el acto institucional del sábado. En esta ocasión se ha tratado de conjugar tradición y futuro con la plaza Porticada como nexo de unión. Así Garrovillas, pueblo escenario de numerosos rodajes cinematográficos como El Alcalde de Zalamea o La Lozana Andaluza. Para destacar el papel de los artistas que han pasado y pasarán por el municipio se reconoce a una joven promesa como Chloe de la Rosa, artista de Guareña que ha representado a España en Eurovisión Junior. Igualmente, se reconoce al veterinario y ganadero Victorino Martín, propietario de una conocidísima ganadería de toros bravos y presidente de la Fundación del Toro de Lidia, dedicara a la promoción de la cultura taurina, tan característica de pueblo garrovillano.

Sandra Bernal, alcaldesa de Monroy y vicepresidenta segunda de Tagus, en el centro, sujeta uno de los carteles de la Fiesta de la Tenca. / Juan José Ventura

Sandra Bernal: "un acontecimiento gastronómico"

Sandra Bernal, alcaldesa de Monroy y vicepresidenta segunda del Grupo de Acción Local Tagus, recordó que la Fiesta de la Tenca “se erige como el evento gastronómico más importante de nuestro territorio. Para nosotros esta celebración supone afianzar la cohesión comarcal y territorial, al tiempo que refuerza la identidad de nuestros vecinos”. Dentro de la programación destaca, la actividad GastroTenca, una demostración de cocina en vivo participativa, en la que tres reconocidos chefs de la comarca presentan creaciones, todas relacionadas con la tenca. Por un lado, Elvira Bonilla, del Hotel Restaurante La Laguna de Brozas, presenta una espina de tenca en escabeche; José Manuel Galán Rubio, del Restaurante Pan de Huerta de Cáceres, elaborará un panipuri relleno con tarta de tenca y chicharrón de su piel; y, finalmente, Claudio Vidal, de Casa Claudio, en Casar de Cáceres, cocinará su famoso perrito caliente de tencas, pensado especialmente para acercar este producto también a los más jóvenes.

Elisabeth Martín, flanqueada por Sandra Bernal y Carlos Caro. / Juan José Ventura

Un año especial para la localidad anfitriona

La alcaldesa de Garrovillas de Alconétar, Elisabeth Martín, indicó que este año es especial en el municipio, porque están ahora mismo celebrando las Fiestas de San Roque, que tendrán como colofón la Fiesta de la Tenca Otra coincidencia feliz es la bajada de la patrona local, la Virgen de Altagracia, que sucede cada lustro. Añadió que la Fiesta de la Tenca no es un mero acontecimiento gastronómico, sino una “convivencia para todos los pueblos de nuestra mancomunidad. Donde ponemos en valor la gastronomía y, por supuesto, también el turismo".

Finalmente, recordó que el fin de fiesta será al filo de la medianoche del sábado 23 de agosto, con el concierto estelar en la plaza Colón de la cantante extremeña, Soraya Arnelas.