Exigen una ordenanza municipal en Cáceres para prevenir incendios antes de que sea tarde

La Asociación de Amigos de la Ribera del Marco ha convenido en que hay que solicitar al Ayuntamiento de Cáceres una ordenanza de Prevención contra Incendios Forestales. En este sentido, ha considerado prioritario mejorar los medios de prevención como las ovejas, cabras, vacas, caballos y burros bomberos, haciendo un registro municipal de animales bienhechores.

Asimismo ha interpelado al consistorio para que «obligue a desbrozar las parcelas públicas y privadas» y que en su defecto lo acometa el propio ayuntamiento de forma subsidiaria. A juicio del colectivo medioambiental, la ordenanza que debiera ponerse en marcha ha de conllevar la creación de un grupo de bomberos voluntarios a los que recurrir en caso de incendios sin personal.

Pero, a su vez, pone el foco en el diseño de campañas locales de concienciación universal contra incendios forestales. En este contexto, el presidente del colectivo, Pedro Moreno, ha instado al concejal del ramo, Pedro Muriel, a que convoque el Consejo Sectorial de Medio Ambiente «lo antes posible para hablar de futuras medidas a tener en cuenta para evitar en la medida de lo posible los incendios».

Entretanto, Cáceres sigue preocupada, como toda Extremadura, por las consecuencias de un fuego, en este caso el de Aliseda, que se ha reavivado «por dos cerillazos»; por tanto de manera intencionada, por motivos cinegéticos, según confirmó el consejero de Presidencia, Abel Bautista. La Guardia Civil busca a los presuntos autores, desveló el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.

El incendio cercó el ecoparque y obligó a desalojar a sus trabajadores

Las mascarillas

En mitad de este contexto, el Ayuntamiento de Cáceres remitió ayer un comunicado recomendando el uso de mascarillas, especialmente entre la población vulnerable, por el intenso humo, casi irrespirable, que cubrió la capital por el incendio cercano de Aliseda. Tras la reunión del Cecopi celebrada primera hora del lunes, se autorizó a los vecinos de Cuartos del Baño y Galindo, en la zona del ecoparque, que regresen a sus viviendas, «siempre extremando la precaución ya que el fuego está controlado pero no extinguido».

El incendio que afecta desde hace varios días a la localidad cacereña de Aliseda volvió a reactivarse en la noche del domingo tras haber estado «relativamente consolidado». La proximidad de las llamas de uno de los frentes obligó a desalojar 40 viviendas (la mayoría segundas residencias) situadas el kilómetro 13 de la carretera de Badajoz N-523, frente al Mesón La Cabaña. Un equipo de emergencias de la Cruz Roja colaboró con la policía local, el ayuntamiento y la benemérita para evacuar a 100 vecinos, que se desplazaron a sus viviendas habituales.

Este incendio también trajo consigo el desalojo el ecoparque de Cáceres, al verse su instalación cercada por las llamas. Los responsables del centro recibieron una llamada de la Guardia Civil alertando de la situación y en plena noche el vigilante, un operario basculista que realiza labores de control de acceso y otro operario que se ocupa del control de pesaje tuvieron que salir. Las instalaciones, en ningún momento, corrieron peligro teniendo en cuanto además que como medida preventiva cuentan con un sistema de cortafuegos. Hoy la normalidad impera en el centro, que ha vuelto al trabajo. El ecoparque cuenta con 77 trabajadores y 37 de ellos están hoy en el turno de mañana.

En Malpartida

El mismo frente igualmente se adentró en el término de Malpartida de Cáceres, donde los equipos extinción evitaron afección al monumento natural Los Barruecos y a la citada localidad. Como anécdota, cabe destacar que desde este pasado fin de semana cientos de personas han pasado por el santuario de la Montaña, patrona de la ciudad de Cáceres, desde cuyo mirador han captado imágenes de los incendios de Casar de Cáceres (obligó a desalojar a los vecinos de Las Viñas de la Mata) y del de Aliseda. Los videos y fotografías que han captado desde sus móviles se han viralizado y han inundado las redes sociales.