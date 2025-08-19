Festival

Extremúsika cierra su cartel en Cáceres: Chema Rivas y el Canijo de Jerez, entre los últimos confirmados

La nueva edición volverá a tener tres días de fiesta y ya ha divido a los artistas por días

Extremúsika cierra su cartel y ya piensa en los preparativos para que comience el festival de Cáceres. Entre el 10 y el 12 de octubre, el Recinto Hípico se convertirá en una de las mejores opciones para pasar el puente escuchando a algunos de los mejores grupos y artistas del panorama nacional.

Confirmaciones

Este martes se anunció el cierre de cartel con las incorporaciones de Los Estanques y el Canijo de Jerez, un show que une la psicodelia con el flamenco-rock. Junto a ellos, se confirman también el joven artista granadino de pop latino Chema Rivas, el acid tekno de la catalan Gea y la electrónica de Juandy Power.

El resto de artistas

A lo largo de los últimos meses ya se anunciaron artistas de todos los estilos musicales que conforman un cartel variado y actual, con ritmos urbanos, mestizaje, rock, flamenco, pop y electrónica. Cruz Cafuné y Morad encabezan el desfile de hombres para todas las generaciones. También aparecen Mago de Oz, Canteca de Macao, Miguel Campello, Raule, Soziedad Alkohólika, Al Safir, Hard Gz, J Abecia, Cyril Kamer, Riot Propaganda, Salistre, Boikot o Morochos.

Los extremeños

También habrá representación extremeña con artistas como Canchalera, Cecilia Zango, Bellotaris Fallecidos, Black Trick, Pavvvvvlo & Equinos & Taison, así como las raíces extremeñas de Huecco.

Día a día

Además, ya se conoce la división del cartel por días.

Viernes, 10 de octubre: Al Safir, Hard Gz, Mago de Oz, Miguel Campello, Morochos, Raule, Soziedad Alkohólika, Bellotaris Fallecidos, Cecilia Znago y Pavvvvvlo & Equinos & Taison.

Sábado, 11 de octubre: Aslándticos, Canteca de Macao, Cruz Cafuné, Cyril Kamer, Faenna, Gea, Ill Pekeño & Ergo Pro, Riot Propaganda, Salistre y Tribade.

Domingo, 12 de octubre (festivo): Antony Z, Boikot, Chema Rivas, Huecco, J Abecia, La regadera, Los Estanques y el Canijo de Jerez, Morad, Black Trick, Canchalera y Juandy Power.

