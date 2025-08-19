Ferrera y la familia Bejarano: el festejo taurino más especial en un pueblo de Cáceres

La plaza de toros de Aldeacentenera se está convirtiendo en un lugar especial para la familia Bejarano. El domingo 24 de agosto se celebrará un festival taurino sin picadores en la localidad en el que participará el diestro pacense Antonio Ferrera. Será a partir de las 19.15 horas y lo hará acompañado de Lydia Bejarano, la hija pequeña del maestro cacereño Manolo.

Ferrera

De hecho, es esta familia quien se encarga de la organización de los eventos taurinos en la localidad desde hace ya tres años: «Concretamos el fichaje del maestro Ferrera y él mismo nos pidió que Lydia estuviese también acartelada. Mi hija no se va a dedicar a esto, pero es una gran aficionada. Va a torear una becerra, y después habrá otras dos para el público local», especifica Manolo Bejarano.

Aparicio

También estará presente en el festejo Julio Aparicio, el veterano torero que tomó la alternativa en La Maestranza a manos de Curro Romero y Espartaco en abril de 1990.

Peñas Blancas

En el festejo, se lidiarán seis bravas reses de la ganadería Peñas Blancas (Mérida): dos novillos para Ferrera, uno para Aparicio, una becerra para Lydia Bejarano y las ya mencionadas dos para el público.

Hace dos años, también fue protagonista esta familia en Aldeacentenera. Manolo Bejarano fue partícipe de otra novillada en la que compartió terna con Julio Benítez El Cordobés, José Rojo y José Antonio Bravo, Toñín, sobre del antiguo rejoneador Nano Bravo.

Motivos

Otro de los motivos por los que están tan íntimamente ligados los Bejarano a la localidad de Aldeacentenera fue el extraño suceso que ocurrió en el pueblo cuando intentaron devolver los festejos taurinos: «Estaba todo listo para el festejo. Pero la plaza estaba prácticamente a medias de montar. Quedaban apenas unos minutos y el empresario les pedía todo el dinero por adelantado para terminarlo. No se lo dio y le cancelaron el evento a última hora. Me llamó el alcalde, Francisco, y me dijo que si podíamos llevar los toros hinchables. Les hice el favor, ya como algo personal. Y desde entonces me pidieron que lo organizase yo», recuerda Bejarano.

