Animales en peligro
Once perros y cuatro gatos, cercados por el fuego en Cáceres
El albergue de animales ha sido evacuado tras quedar amenazado por el incendio en Aliseda. El 70% de la parcela ha sido destruida
Ubicado en la carretera del Ecoparque, el albergue de la 'Asociación Cacereña para la Protección y Defensa de los Animales', tuvo que ser desalojado por la Guardia Civil el pasado domingo ante el avance del fuego. Afortunadamente, gracias a las labores de desbroce, limpieza y refresco realizadas previamente por los voluntarios, se logró minimizar el impacto de las llamas, evitando que los edificios fueran consumidos. Isabel Alcalá, presidenta de la asociación, ha informado sobre los daños sufridos este domingo a causa del incendio de gran magnitud en Aliseda.
Incendio en Aliseda
El incendio obligó asimismo a evacuar el ecoparque de Cáceres, ya que las llamas llegaron a rodear sus instalaciones. La Guardia Civil alertó a los responsables del centro, quienes, en plena noche, coordinaron la salida del personal que se encontraba allí, un vigilante, un operario encargado del control de accesos y otro responsable del pesaje. Aunque se procedió al desalojo, en ningún momento las instalaciones estuvieron en riesgo real, ya que el recinto cuenta con un sistema de cortafuegos como medida de seguridad preventiva.
Animales evacuados
Los animales, principalmente perros y gatos, fueron evacuados por la noche por los propios voluntarios, quienes actualmente los acogen temporalmente en sus hogares. Aunque se encuentran asustados, todos están sanos y a salvo. Se espera que puedan regresar al albergue lo antes posible. Asimismo, Alcalá afirma que el incendio ha arrasado aproximadamente el 70% de la parcela, por lo que se están llevando a cabo intensas labores de limpieza, que continuarán a lo largo de la semana. Desde la asociación, se hace un llamamiento a nuevos socios y colaboradores para poder recuperar las instalaciones y garantizar la continuidad del albergue, vital para la protección y el cuidado de los animales abandonados en la zona.
