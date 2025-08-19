La policía local de Cáceres intercepta a una menor tras iniciar un fuego junto al Edificio Embarcadero

Agentes de la Patrulla Verde de la Policía Local de Cáceres interceptaron en la tarde de ayer a una cacereña, menor de edad, que ya había iniciado un pequeño fuego en la zona de la rotonda sita en avenida de la Constitución, en dirección al edificio Embarcadero, en el entorno de Río Tinto–Aldea Moret, ha informado el ayuntamiento,

Los agentes sorprendieron a la autora in fraganti y actuaron con rapidez para sofocar las llamas, evitando que se propagaran y llegaran a convertirse en un foco de mayores dimensiones dentro del casco urbano.

La joven fue identificada y puesta bajo la custodia y responsabilidad de sus progenitores. Asimismo, la Policía Local ha remitido el caso a la Fiscalía de Menores, al apreciar indicios de posible delito.

El alcalde en funciones, Emilio Borrega, ha subrayado la importancia de la rápida actuación policial "en unos días en los que nuestra ciudad y toda la región están sufriendo graves incendios la labor de la Policía Local y de la Patrulla Verde está siendo fundamental y gracias a su vigilancia constante se ha evitado un incendio de consecuencias mayores en la ciudad".

Borrega ha agradecido el trabajo de los agentes y de todos los que luchan contra el fuego, además ha lanzado un mensaje a la ciudadanía porque "la concienciación y la responsabilidad ante el fuego son clave para proteger nuestro entorno".

Desde el Ayuntamiento de Cáceres se recuerda que, ante cualquier conato de incendio o situación de riesgo, se debe avisar de inmediato al 112 para garantizar una respuesta rápida y eficaz.

El asunto adquiere una mayor dimensión teniendo en cuenta que la oleada de incendios que azota Extremadura ha calcinado ya más de 35.000 hectáreas en la región. En Cáceres, ha afectado muy especialmente a Aliseda (donde sigue activo, aunque controlado) y Casar de Cáceres, donde los ganaderos han sufrido de manera muy especial el azote del fuego.

En estos momentos, el único incendio que permanece activo en la comunidad autónoma es el de Jarilla, que avanza hacia el Jerte y entra en Castilla y León.