Robótica, redes sociales y deporte: Cáceres ofrece actividades para niños y jóvenes

Opciones educativas y deportivas para todas las edades.

Taller avanzado de robótica

Desde el próximo lunes 25 de agosto a las 9.00 horas hasta el viernes 29 a las 14.00 horas, se realizará un taller avanzado para la construcción de robots en 'Coconet Mentes Creativas'. La escuela está situada en Avenida Virgen de Guadalupe en Cáceres y formada por educadores expertos en orientación familiar, altas capacidades, psicopedagogía y audición y lenguaje. Además, cuentan con una formación específica sobre la creatividad, steam y más de 15 años en robótica educativa. El curso está dirigido a niños y niñas de 10 años en adelante y el precio oscila entre 65 y 80 euros.

Clase gratuita para crear contenido digital

La Biblioteca Pública de Cáceres ha organizado el taller “De reel en reel”, dirigido a jóvenes de 14 a 20 años interesados en aprender a transformar ideas creativas en contenido visual atractivo para redes sociales. El taller se realizará los días 2, 3 y 4 de septiembre, de 11.00 a 13.30 horas, con un aforo limitado de 20 participantes. Para asistir es necesaria inscripción previa y contar con un móvil o tablet propio. No se requiere experiencia previa, solo ganas de aprender y explorar la comunicación digital.

Cáceres abre las preinscripciones para las Escuelas Deportivas

El próximo 3 de septiembre se abre el plazo de preinscripción para las Escuelas Deportivas Municipales y Actividades Grupales que organiza el Ayuntamiento de Cáceres, a través de la Concejalía de Deportes. La convocatoria estará disponible hasta el martes 16 de septiembre. Más de 2.500 plazas estarán disponibles para la temporada 2025/26, con una amplia oferta deportiva que incluye baloncesto, natación, yoga, zumba, equitación y muchas otras disciplinas, pensadas para todas las edades y niveles. Los interesados podrán elegir entre múltiples actividades y comenzar a planificar su año deportivo con antelación.