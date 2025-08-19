Tráfico restringido en Cánovas y Múltiples hasta el 5 de septiembre en Cáceres: consulta los desvíos

El Ayuntamiento de Cáceres informa que con motivo de las obras de renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento que está desarrollando la empresa concesionaria Canal de Isabel II en la avenida de España, se anuncia el inicio de una nueva fase que requiere cortes de tráfico en la zona.

Mañana, miércoles 20 de agosto desde las nueve de la mañana se procederá a cortar al tráfico rodado los dos carriles de bajada de la avenida Clara Campoamor, desde el cruce con la avenida Virgen de Guadalupe hacia la fuente luminosa. De este modo, los vehículos que accedan por la calle Hernán Cortés deberán continuar por la avenida Virgen de Guadalupe hacia calle Gil Cordero o calle Doctor Fleming, o bien realizar un cambio de sentido. El acceso al aparcamiento APK2 de la Avenida Clara Campoamor sí permanecerá abierto.

Zanja

Asimismo, se cortarán al tráfico los dos carriles de acceso a la avenida de España desde Clara Campoamor debido a la apertura de una zanja.

Los vehículos que necesiten acceder a la avenida de España (números pares) desde el cruce con Clara Campoamor deberán hacerlo por el carril más próximo a la fuente luminosa, bordeándola. Este será el único carril que permanecerá abierto mientras duren los trabajos.

Por otra parte, los vehículos que provengan de la zona de la biblioteca pública Rodríguez Moñino y del hospital Nuestra Señora de la Montaña deberán incorporarse obligatoriamente a la avenida Clara Campoamor.

El corte de tráfico permanecerá en vigor desde el miércoles 20 de agosto hasta la finalización de los trabajaos que finalizarán previsiblemente el viernes 5 de septiembre.