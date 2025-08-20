Nuestro pasado
El alcalde Arturo Aranguren y sus 14 concejales dejan el cargo en Cáceres
En medio de rumores sobre presiones del gobernador civil, el alcalde atribuye la salida a causas de salud y ausencias
En junio de 1929 dimite el alcalde de Cáceres y sus 14 concejales. Aranguren dice que las causas obedecen a enfermedades y ausencias obligadas, pese a que hay rumores de que el gobernador civil, José García Crespo, estaba deseoso de que el ayuntamiento cesara. Las diferencias entre ambos están motivadas por la concesión de unos terrenos a Tomás Pérez para construir un nuevo cine.
Arturo Aranguren
Fue alcalde de Cáceres desde 1925 hasta 1929. A lo largo de su mandato, creó la casa cuna, inauguró el Gran Teatro y comenzaron las obras de reforma del Hospital Provincial de la ciudad. Además, fueron entregadas las casas baratas y empezaron las obras de traida de aguas. La Ley de las casas baratas está considerada la primera intervención pública para mejorar las numerosas carencias habitacionales que padecían las clases populares. Esta nueva ley autorizaba a los ayuntamientos a llevar a cabo la cesión de solares gratuitos para la construcción de viviendas en régimen de cooperativa. El éxito de la promoción fue increíble y en 1931 el ayuntamiento solicitó al archivero municipal, Antonio Floriano, un informe para dotar de nombre a las vías del nuevo barrio que se había construido.
