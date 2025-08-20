El alcalde de Jaraíz de la Vera pide perdón por los fuegos artificiales durante los incendios

Ha tardado varios días en los que ha permanecido en absoluto silencio, pese al aluvión de críticas y de informaciones en medios de todo tipo, pero finalmente el alcalde de Jaraíz de la Vera, Luis Miguel Núñez, ha salido a la palestra y ha pedido perdón por los fuegos artificiales del pasado 15 de agosto, durante las Fiestas del Tabaco y el Pimiento y durante el incendio del municipio verato de Cuacos de Yuste y otros en plena expansión como el de Jarilla. Si bien, el regidor ha pedido disculpas pero haciendo una serie de aclaraciones...

Aclaraciones

«Transcurridos ya unos días desde el fin de fiestas y visto el aluvión de noticias publicadas acerca de nuestro tradicional lanzamiento de fuegos artificiales del día 15 de agosto, muchas de ellas desproporcionadas e intencionadamente falsas, quiero hacer las siguientes aclaraciones». Así comienza el mensaje del alcalde en sus redes sociales, sin entrar en detalles.

«En primer lugar, como responsable quiero pedir perdón a todos los bomberos y personas implicadas en el incendio forestal de Cuacos de Yuste, según las informaciones que manejaba estaba controlado y no éramos conscientes de focos posteriores», expresa el regidor. E incide en el hecho de que «en el momento que supimos que empeoraba, enviamos a dicho municipio personal de Protección Civil y medios de ayuda, empatizando absolutamente con la nueva situación reportada»

En segundo lugar, aclara que «a nivel legal», el Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera «contaba con todos los permisos necesarios y que, en ningún momento, fueron revocados por la Delegación del Gobierno, ya que es una actividad que se desarrolla en un recinto absolutamente limpio, acotado y contando con todas las medidas de seguridad necesarias».

También destaca Núñez que en el momento del lanzamiento de pirotecnia «no hacía aire, como pudieron ver los cerca de 3.000 asistentes que se encontraban en el Polideportivo Municipal» pata contemplar el castillo de fuegos artificiales.

«Me duele personalmente que una actuación, mayor o menormente acertada pero legal, se haya utilizado políticamente para desprestigiar a un pueblo» Luis Miguel Núñez — Alcalde de Jaraíz de la Vera

Asunto politizado

En tercer lugar, subraya que «me duele personalmente que una actuación mayor o menormente acertada pero legal, se haya utilizado políticamente para desprestigiar a un pueblo que ya ha quedado sobradamente demostrado que es solidario y comprometido cuando se le necesita».

Y por último, «sigo con mucha preocupación los incendios que están ocurriendo en todo el territorio y, especialmente, nuestra provincia». Por lo que envía «todo nuestro apoyo y solidaridad con el personal que está trabajando incansablemente en su extinción, vecinos y pueblos afectados».

«Esperando la comprensión de nuestros vecinos, tanto de nuestra localidad como colindantes, y sin dar espacio alguno a las campañas de linchamiento político activas, sigamos trabajando juntos por el futuro de Jaraíz de la Vera», concluye la misiva lanzada por redes sociales.