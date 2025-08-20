Angélica Sánchez Harto, nueva directora de Adecco en Cáceres

Angélica Sánchez Harto ha sido nombrada nueva directora de Adecco en Cáceres, empresa que desde hace 39 años ayuda a las personas a encontrar un empleo y a las empresas a mejorar su competitividad a través del talento.

Sánchez Harto ha escrito, tras su nombramiento este texto:

"¡Vuelvo a mi tierra con mucha ilusión! Comienzo una nueva etapa profesional como directora de la delegación de Adecco en Cáceres, mi ciudad natal. Tras varios años de trayectoria en lugares como Salamanca, Málaga o incluso Edimburgo, regreso a casa con más energía y motivación que nunca.

A lo largo de mi carrera, siempre he seguido el camino donde se encontraban los retos y las oportunidades. Hoy, ese camino me trae de vuelta a Extremadura, con el firme propósito de contribuir al desarrollo de nuestra tierra desde lo que más me apasiona: trabajar con personas.

Adecco, líder mundial en consultoría de recursos humanos, ha sido mi casa profesional durante los últimos cuatro años. Comencé como consultora de selección, y desde entonces he tenido el privilegio de acompañar a empresas en la captación y fidelización del mejor talento, así como a personas en la búsqueda de un empleo que les haga felices. No hay mayor satisfacción que ver cómo alguien encuentra el trabajo de sus sueños y saber que he formado parte de ese proceso.

Estoy convencida de que Extremadura tiene un enorme potencial para crecer, atraer y retener talento. Para lograrlo, es fundamental seguir apostando por la formación, la colaboración público-privada, la igualdad de oportunidades y la mejora de las condiciones laborales.

Mi historia es también la de muchas personas que, tras formarse y adquirir experiencia fuera, deciden volver a su tierra para aportar valor. Porque sí, es posible desarrollarse profesionalmente en Extremadura. Volver no es un paso atrás, sino una decisión valiente y consciente de construir desde nuestras raíces.

Desde mi nueva posición en Adecco, quiero ser parte activa de ese cambio. Porque creo firmemente que el empleo transforma vidas, y que el talento extremeño tiene mucho que ofrecer".