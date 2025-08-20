Animales y nidos calcinados: los trágicos datos del incendio forestal de Aliseda, provocado por un "malnacido"

Nidos calcinados, animales huyendo y una gran desolación al ver terrenos cinegéticos ardiendo. 4.000 hectáreas salieron ardiendo en Aliseda el pasado 15 de agosto en un incendio forestal provocado por motivos cinegéticos, tal y como desveló el consejero de Presidencia de la Junta de Extremadura, Abel Bautista. "Sabemos la parcela y las horas exactas de los dos puntos en los que se provocó, hay que ser desalmado para meter un cerillazo", puntualizaba el pasado lunes.

Consecuencias

La proximidad de las llamas obligó a desalojar 40 viviendas (la mayoría segundas residencias) situadas en el kilómetro 13 de la carretera de Badajoz N-523, frente al mesón La Cabaña. En total, tuvieron que ser evacuados hasta 100 vecinos. Bautista agradeció la presencia de las patrullas del Ejército de Tierra en el exterior del perímetro de la emergencia para disuadir a los pirómanos con el objetico de que "los desalmados y gentuza no puedan hacer de las suyas". Por el momento, la Guardia Civil mantiene abierta la investigación para buscar al autor de los hechos.

Críticas a la caza

El suceso provocó las críticas de algunos sectores hacia el de la caza. Fue la diputada de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, quien lanzó un mensaje que se volvió viral a través de su cuenta de X, incidiendo en que "ya sabemos que la caza había sido la causa del incendio, pero nadie dirá nada porque no hay que ensuciar su nombre". Rápidamente, Bautista le respondió señalando que "no es la caza, sino las pasiones y disputas personales por una actividad que antes hacía y ya no. Es la maldad de una persona en concreto".

Cortafuegos creado para hacer una raya de montería. / Federación Extremeña de Caza

En defensa

El consejero pidió también "no señalar a un colectivo que no tiene la culpa de nada, y además ahora sufre las consecuencias de no poder cazar en el entorno. Y sé que tú -refiriéndose a De Miguel- no quieres criminalizar al sector, sino únicamente a las personas que cometan delitos. A esas, todo el peso de la ley. En ello estamos juntos, siempre, sea cual sea la actividad que practique".

Animales calcinados que ha compartido la Federación Extremeña de Caza. / Federación Extremeña de Caza

Fedexcaza

Y al poco tiempo, la Federación Extremeña de Caza también lanzó un comunicado agradeciendo la defensa de Bautista: "El incendio lo ha provocado un delincuente miserable que, por venganza personal, ha puesto en riesgo vidas, hogares y nuestro patrimonio natural. Es inadmisible que algunos partidos aprovechen esta desgracia para atacar y criminalizar a todo un sector que no tiene culpa, que sufre con cada incendio y que cada día se deja la piel cuidando el campo y protegiéndolo". "Somos aliados de la naturaleza, no su enemigo. Y frente a quienes quieren ensuciar su nombre, seguiremos defendiendo la verdad", concluyeron, señalando que es la acción de un "malnacido".

Más de ocho millones de inversión

Además, en la mañana de este miércoles han lanzado un comunicado en el que buscan poner en valor "la enorme labor del sector en la prevención y lucha contra los incendios forestales". Según el último informe sobre la situación de la caza en Extremadura, los cazadores invierten cada año alrededor de 8,5 millones de euros en actuaciones como el mantenimiento y adecuación de accesos y cortafuegos, podas, desbroces, mejoras del monte y creación y cuidado de pantanos, balsas y puntos de agua. Además, cientos de guardas de coto y cazadores actúan cada temporada como primer foco de alerta ante cualquier tentativa de incendio, contactando de forma inmediata con las autoridades y colaborando incluso en las labores de extinción.

Animales calcinados que ha compartido la Federación Extremeña de Caza. / Federación Extremeña de Caza

Documento

En esta línea, aseguran estar trabajando en un documento que verá la luz en las próximas semanas y que plantea medidas para dotar de mayor flexibilidad a la normativa medioambiental actual, algo que también solicitó la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ayer en la visita de Pedro Sánchez al incendio de Jarilla, que ya ha calcinado más de 15.600 hectáreas.

Buitre negro. / SEO/BirdLife

Nidos calcinados

El incendio de Aliseda, según ha publicado SEO/BirdLife, ha afectado a la ZEPA Sierra de San Pedro. Las pérdidas en uno de los espacios de la Red Natura 2000 se estima que han ardido los nidos de unas 60 parejas de buitre negro, algunos con pollos en el nido, además de cuatro de águila imperial ibérica, dos de alimoche, dos de cigüeña negra, uno de águila perdicera y uno de águla real. El fuego llegó incluos a los Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes, quemando entre 30 y 40 hectáreas de pastizales.

Sin duda, una de las mayores catástrofes medioambientales vividas en las inmediaciones de la ciudad de Cáceres. La Guardia Civil sigue trabajando para buscar al pirómano "desalmado" que provocó un incendio con más de 4.000 hectáreas arrasadas.

