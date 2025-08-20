Nuestro pasado

Cáceres en alerta: fiebre de Malta, paludismo y tuberculosis

Las enfermedades transmitidas por el ganado y las condiciones climáticas adversas agravan la situación de salud pública en la ciudad

Sanatorio antituberculoso en Cáceres.

Sanatorio antituberculoso en Cáceres. / El Periódico Extremadura

En septiembre de 1928 en Cáceres, los problemas sanitarios sacuden fuertemente a la provincia. La fiebre recurrente, relacionada con la riqueza ganadera, la fiebre de Malta, el paludismo y la tuberculosis, que produce un alto índice de mortalidad infantil. Además, en este mes es noticia el fuerte temporal que azota a la ciudad y que causa tres muertes en un cercado de la Ronda del Carmen al derrumbarse un paredón.

Fiebre de Malta

En 1928, Extremadura enfrentaba un serio desafío sanitario debido a la brucelosis, también conocida como fiebre de Malta o fiebre ondulante. Esta enfermedad, causada por la bacteria Brucella, se transmitía principalmente a través del ganado y productos derivados como la leche no pasteurizada. Al igual que en otras regiones mediterráneas, la brucelosis representaba una amenaza significativa para la salud pública en la zona.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents