Nuestro pasado
Cáceres en alerta: fiebre de Malta, paludismo y tuberculosis
Las enfermedades transmitidas por el ganado y las condiciones climáticas adversas agravan la situación de salud pública en la ciudad
En septiembre de 1928 en Cáceres, los problemas sanitarios sacuden fuertemente a la provincia. La fiebre recurrente, relacionada con la riqueza ganadera, la fiebre de Malta, el paludismo y la tuberculosis, que produce un alto índice de mortalidad infantil. Además, en este mes es noticia el fuerte temporal que azota a la ciudad y que causa tres muertes en un cercado de la Ronda del Carmen al derrumbarse un paredón.
Fiebre de Malta
En 1928, Extremadura enfrentaba un serio desafío sanitario debido a la brucelosis, también conocida como fiebre de Malta o fiebre ondulante. Esta enfermedad, causada por la bacteria Brucella, se transmitía principalmente a través del ganado y productos derivados como la leche no pasteurizada. Al igual que en otras regiones mediterráneas, la brucelosis representaba una amenaza significativa para la salud pública en la zona.
