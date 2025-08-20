Cáceres en alerta: fiebre de Malta, paludismo y tuberculosis

En septiembre de 1928 en Cáceres, los problemas sanitarios sacuden fuertemente a la provincia. La fiebre recurrente, relacionada con la riqueza ganadera, la fiebre de Malta, el paludismo y la tuberculosis, que produce un alto índice de mortalidad infantil. Además, en este mes es noticia el fuerte temporal que azota a la ciudad y que causa tres muertes en un cercado de la Ronda del Carmen al derrumbarse un paredón.

Fiebre de Malta

En 1928, Extremadura enfrentaba un serio desafío sanitario debido a la brucelosis, también conocida como fiebre de Malta o fiebre ondulante. Esta enfermedad, causada por la bacteria Brucella, se transmitía principalmente a través del ganado y productos derivados como la leche no pasteurizada. Al igual que en otras regiones mediterráneas, la brucelosis representaba una amenaza significativa para la salud pública en la zona.