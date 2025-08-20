Caos en Cáceres por las obras en Múltiples: despistes y atascos que enfadan a vecinos, negocios y conductores

Las obras para la mejora de la red de saneamiento en Cáceres ya han llegado a la zona de Múltiples, provocando un absoluto caos en conductores y vecinos. En la mañana de este miércoles, las máquinas se han adentrado en el cruce de las avenidas Clara Campoamor y Virgen de Guadalupe hacia la Fuente Luminosa y han obligado al corte de tráfico rodado en los dos carriles de bajada de Clara Campoamor.

Vehículos

De este modo, los vehículos que accedan por Hernán Cortés debían continuar por Virgen de Guadalupe hacia Gil Cordero o la calle Doctor Fleming, o bien realizar un cambio de sentido. Asimismo, se han cortado al tráfico los dos carriles de acceso a la avenida de España debido a la apertura de una zanja.

Cortado por completo

A pesar de que el ayuntamiento señaló que los vehículos que necesitasen acceder a la avenida de España desde dicho cruce debían hacerlo por el carril más próximo a la Fuente Luminosa, la realidad es que el tráfico se ha cortado por completo y resulta imposible efectuar dicho trayecto.

Caos

Esto ha provocado que los vehículos que no conocían estas restricciones en el tráfico hayan entrado en la céntrica avenida y se hayan visto obligados a dar la vuelta de forma incorrecta, siendo esta su única posibilidad. El motivo por el que accedían es que en la glorieta de la plaza Hernán Cortés se ha colocado un vallado para evitar que entren, pero solo en uno de los carriles. En el otro no, ya que a esta zona comercial van a diario furgonetas que transportan paquetería para los negocios. Estos últimos vehículos son los únicos que tienen permitido el acceso.

M.A.M

Bus urbano

Esta zona también cuenta con una alta afluencia de autobuses urbanos. Tal y como especifica la empresa Vectalia, la parada se traslala justo a la acera de enfrente, ala Gerencia Territorial del Catastro (antiguo Banco de España). Afecta a las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8. "Es un lío. Llevamos un rato esperando y no pasa por aquí. Es un poco vergonzoso. Al menos viene el conductor del autobús a avisarnos de que la parada se traslada. Cáceres es pequeño y se mueven pocos vehículos. Si te quitan esa escasa movilidad, fatal", cuenta la cacereña Inés Núñez.

Negocios

También Azucena Rodríguez es una de las personas que tienen un negocio en la zona. "Nos afecta muy gravemente. Hoy es miércoles y hay mercadillo. La gente que regresa al centro en autobús se suele parar aquí, y ya aprovechan para entrar en nuestras tiendas. Esos ingresos, hoy, nos los han quitado. Da mucha pena porque tenemos la tienda prácticamente vacía", cuenta. Por contra, asegura que la mejora en la red de saneamiento "sí es una buena noticia a largo plazo": "Sufrimos durante muchos meses la construcción del párking subterráneo, y mira lo bien que nos ha venido a los que aguantamos así. Al menos, esto será menos tiempo", concluye.

