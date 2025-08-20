Carta al ciclista atropellado en Casar de Caceres: un encuentro fugaz, una lección eterna

Hace 27 años, con apenas 10, dejé el pueblo. Volvía con frecuencia para visitar a mi abuelo y al resto de la familia, pero el tiempo, las mudanzas, los trabajos, la ausencia de mi abuelo y los vaivenes de la vida hicieron que aquellas visitas se fueran espaciando.

El pasado sábado, me encontraba cerca y decidí regresar. Quería aprovechar para ver a unos familiares de Barcelona que solo vienen en verano. Con mi pareja, Alba, nos dispusimos a disfrutar de una calurosa noche estival.

Mientras esperábamos a que terminaran de cenar, nos sentamos en la terraza del bar de La Ronda. Era el carnaval de verano: niños y jóvenes, disfrazados, se preparaban para una noche de risas y música. La vida en el pueblo parece discurrir más despacio; se disfruta más de lo cotidiano. Todos se conocen... pero yo ya me siento un forastero.

Michael Bublé

En ese momento, del interior del bar salió un hombre de unos 60 o 70 años: alto, canoso, con un bigote gris que le daba carácter. Su rostro era serio, curtido por la vida, pero sus movimientos decían otra cosa. Caminaba con agilidad, tarareando algo. Me sorprendió verlo con unos cascos inalámbricos. Entre Alba y yo adivinamos la canción: Feeling Good, de Michael Bublé.

Era como una escena de película. Su vitalidad no parecía encajar con la imagen que uno esperaría por su edad, y sin embargo estaba ahí: irradiando felicidad, con un aura especial. Se dirigió a una bicicleta negra con cesto, que parecía su fiel compañera diaria, se colocó un chaleco reflectante de una empresa fotovoltaica, y con un salto ligero montó en ella. Se perdió paseo arriba, siguiendo con calma el carril bici.

Nos quedamos en silencio, admirados. Queríamos llegar a esa edad con esa energía, esa alegría. Comprendimos que, por muy duro que haya sido el camino, siempre hay espacio para el optimismo y para no enterrar al joven que todos llevamos dentro.

Unos días después, desde la distancia, leí una noticia que me encogió el corazón: un atropello nocturno en El Casar. Por la edad, podría ser aquel hombre. Un mal presentimiento me recorrió. Horas más tarde, me confirmaron que, efectivamente, era él.

Se llamaba Francisco Barrero. La vida le había traído hasta aquel lugar, que se convirtió en su última parada terrenal. Me gusta pensar que, dondequiera que esté, sigue pedaleando con esa luz que lo hacía único, tarareando su música y recordándonos, sin saberlo, que la alegría es una elección.

Descanse en paz, Francisco.

