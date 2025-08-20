Infraestructuras
Una empresa madrileña construirá la subestación eléctrica para el AVE extremeño en Casatejada
Lantania creará la instalación y realizará su mantenimiento durante dos años. Suministrará energía a los trenes en el trayecto Talayuela-Plasencia
La empresa madrileña Lantania construirá la subestación eléctrica de Casatejada, en la provincia de Cáceres, que servirá para alimentar las instalaciones que suministrarán energía a los trenes en el trayecto Talayuela-Plasencia de la Línea de Alta Velocidad (LAV) Madrid-Extremadura. Las obras se han adjudicado por 16,7 millones de euros, tal y como informó hace unas semanas el Ministerio de Transportes, e incluye las obras y el mantenimiento de la infraestructura, junto con el desarrollo de diversas instalaciones complementarias como centros de autotransformación, así como su mantenimiento durante dos años.
Infraestructura ferroviaria
Impulsará el desarrollo de la infraestructura ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Extremadura. El contrato contempla la ejecución y puesta en servicio de la subestación de tracción en Casatejada y cinco centros de autotransformación situados en Talayuela, Navalmoral de la Mata, Toril y Malpartida de Plasencia. Además, Lantania construirá un parque de medida en la ciudad morala. La duración total del contrato es de 48 meses, de los cuales 18 se dedicarán a la construcción.
Actuaciones previstas
Entre las actuaciones previstas se incluye la ejecución de la obra civil y fundaciones de hormigón, la construcción de estructuras metálicas y edificios para los equipos de alta y baja tensión, la canalización del cable de retorno hasta la vía y la creación de caminos y plataformas de acceso. También se llevará a cabo el montaje eléctrico y de control, la puesta en servicio de las instalaciones, su legalización y la dotación de personal operativo durante los primeros seis meses desde la entrega. El contrato contempla, además, el suministro del Sistema Integrado de Control Distribuido, incluyendo el desarrollo de software, licencias, pruebas y documentación técnica para todos los centros del área eléctrica 503.
