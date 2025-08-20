Estupor en la calle Argentina de Cáceres por la detención del barbero del barrio

Minutos antes de las cinco de la tarde del pasado martes, un operativo de la Policía Nacional se adentró en una barbería de la calle Argentina y arrestó al dueño de la misma. Se trata de un hombre de mediana edad. La imagen se quedó grabada en la retina de algunas de las personas que vieron su arresto, al considerarlo alguien familiar, a quien veían prácticamente a diario a través de los cristales de su establecimiento.

Estupor

La céntrica vía se encuentra ahora en un profundo estupor al no conocer ningún detalle de la causa por la que se produjo el arresto. Los negocios de las inmediaciones, que muchos estaban abiertos cuando se produjo la detención, cuentan que el operativo se mantuvo durante varias horas. En primer lugar, pudieron observar una patrulla de la policía local, y después de la Nacional.

¿Causa?

Los vecinos especulan sobre la posible causa del arresto: «Es cierto que veo algunas cosas que parecen extrañas. Hay gente que entra, pasa una hora en el interior, y cuando se van no se han cortado el pelo. Son cosas muy raras. Y lo cierto es que se ven siempre las mismas personas merodeando por la zona. Los viernes suele tener mucha afluencia. No sé si quizá pueda ser por un caso de tráfico de drogas», cuenta el personal de uno de los negocios de las inmediaciones, que prefiere no identificarse por temor a represalias.

Operativo

Mientras tanto, el departamento de prensa de la Policía Nacional espera a la conclusión del operativo para informar con detalle. Previsiblemente, durante la jornada de este jueves facilitarán toda la información a los medios de comunicación.

Extrañados

Hasta entonces, la población de la calle Argentina sigue extrañada por el arresto. De hecho, quien dé un paseo por la intersección entre dicha vía y Sanguino Michel se quedará extrañado al percatarse de que el poste de barbero sigue dando vueltas, que el cartel de la puerta aparece como ‘Open’ (abierto), pero que han colocado un folio en blanco donde se puede leer: ‘Cerrado por asuntos personales’.