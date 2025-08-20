El fuego de Portugal y Jarilla deja así el cielo de Cáceres

Los fuegos de Jarilla y de Portugal han traido el humo a la ciudad de Cáceres debido a la dirección del aire. Especialmente ayer fue una noche complicada en la que el SES recomendó permanecer en interiores con ventanas y puertas cerradas. Desde el Servicio Extremeño de Salud recomendaron que si los vecinos disponen de purificador de aire, deben utilizarlo, igual que el uso de mascarillas con filtro (FFP2), especialmente en personas vulnerables como niños, ancianos, embarazadas o pacientes con enfermedades respiratorias o cardiovasculares

En Sevilla

Los incendios que están devastando la comunidad autónoma de Extremadura, con unas 15.500 hectáreas arrasadas en Jarilla, se han dejado notar en toda la región a través del humo, pero también en la provincia de Sevilla, despertando preocupación entre la ciudadanía. En concreto, fuentes del servicio unificado de emergencias 112 de Andalucía indicaron que habían recibido llamadas de diferentes municipios de la provincia de Sevilla avisando a las autoridades del avistamiento de humo.

En Córdoba

Un horizonte difuso y un olor a quemado. Eso es lo que vieron y olieron los vecinos de la zona norte de la provincia de Córdoba. También, incluso, en la capital. Un cambio de viento en la Península está provocando que a Córdoba esté llegando el humo de los incendios que está quemando los montes de Cáceres, Castilla y León y Portugal.

Y es que los incendios forestales sin precedentes en la península ibérica durante agosto han elevado las emisiones de carbono en España a su nivel anual más alto en 23 años. El humo se ha extendido por miles de kilómetros, afectando también la calidad del aire en Francia, Reino Unido y Escandinavia, y se ha sumado al procedente de los incendios en Canadá que cruza el Atlántico.

Nueve cigarrillos

Los expertos advierten que respirar el humo de los incendios puede equivaler a fumar hasta nueve cigarrillos. Por ello, se recomienda tomar una serie de medidas preventivas en las zona afectadas: mantener puertas, ventanas y persianas cerradas; colocar paños mojados en las rendijas; y desconectar la luz, el gas y el gasoil para evitar problemas mayores. Si la vivienda tiene jardín, es aconsejable refrescarlo, así como el tejado, aunque con cuidado de que el agua no caiga sobre zonas con cables . Además, estar atentos a las comunicaciones oficiales y, en caso de recibir indicaciones de evacuación, seguir siempre las instrucciones de las autoridades. En el exterior, se recomienda usar mascarilla para reducir la inhalación de partículas.

Suscríbete para seguir leyendo