El gobierno replica al alcalde de Jaraíz: "La responsabilidad de los fuegos artificiales es de los ayuntamientos"

La Delegación del Gobierno en Extremadura ha dado a conocer la carta remitida a la Fempex recordando la norma sobre lanzamiento de fuegos artificiales en época de peligro alto de incendios. En una nota remitida a este diario, ha sido taxativo al afirmar: "Hay que recordar que la norma señala que su organización no requiere de autorización expresa por parte de la Delegación del Gobierno y que su celebración es una responsabilidad de carácter municipal en base a los niveles de riesgo por incendios fijados dentro las fechas previstas en los que vayan a tener lugar".

Así, ha salido al paso de las declaraciones del alcalde de Jaraíz de la Vera, Luis Miguel Núñez, tras la polémica en la que se ha visto envuelto después de haber permitido la celebración de los fuesgos artificiales del pasado 15 de agosto, durante las Fiestas del Tabaco y el Pimiento en pleno incendio del municipio verato de Cuacos de Yuste y otros en expansión como el de Jarilla.

Aunque el regidor ha pedido perdón ha asegurado que «a nivel legal», el Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera «contaba con todos los permisos necesarios y que, en ningún momento, fueron revocados por la Delegación del Gobierno, ya que es una actividad que se desarrolla en un recinto absolutamente limpio, acotado y contando con todas las medidas de seguridad necesarias». A ello, el gabinete de José Luis Quintana ha insistido en que habiendo riesgo alto de incendios, la responsabilidad es del propio ayuntamiento.

"Noticias falsas"

El alcalde, entretanto, ha hablado de aluvión de noticias "muchas de ellas desproporcionadas e intencionadamente falsas" y ha reiterado que en el momento del lanzamiento de pirotecnia «no hacía aire, como pudieron ver los cerca de 3.000 asistentes que se encontraban en el Polideportivo Municipal» pata contemplar el castillo de fuegos artificiales.